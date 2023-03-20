Flagster收購Signature Bank約130億美元貸款　接管紐約40間分行

紐約社區銀行（New York Community Bancorp）（NYCB.US）旗下子公司Flagstar Bank已經與美國監管機構於周日達成協議，將收購Signature Bank（SBNY.US）的大部分存款和資產，包括130億美元貸款，交易並不包含Signature Bank的加密貨幣部門。



美國聯邦存款保險公司（FDIC）指紐約社區銀行將會以折扣價收購Signature Bank大部分存款，以及超過三分之一的資產，其中包括130億美元貸款。自當地時間周一起，Signature Bank的40間分行將作為Flagstar的分支機構運營。

紐約社區銀行以27億美元，收購該等貸款。作為交易的補償，紐約社區銀行將授予FDIC購買紐約社區銀行股份的權利，這些股份的價值可能高達3億美元。

消息指，FDIC曾試圖將Signature Bank整體出售。目前，FDIC仍然保留價值約600億美元的Signature Bank的貸款、債券和其他資產。

FDIC發言人表示，他們仍在努力為這些資產尋找買家，但該機構將暫時作為它所保留的貸款的服務提供者。