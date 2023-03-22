美銀行股反彈　第一共和飆逾29%　官員據報研擴大保障至所有存款

美國銀行股反彈，財長耶倫指必要時會保護小銀行，並有可能進行銀行業改革，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。另外有媒體消息指，美國官員正在研究，暫時將聯邦存款保險公司(FDIC)的保險範圍擴大到所有存款的方法，消除市場憂慮。

出現流動性難關的銀行股反彈力量最強，第一共和銀行（First Republic）最多急升近60%，領升地區銀行股，收市升逾29%，創史上最大單日漲幅，收復上周五（17日）以來近半跌幅。有消息報道，該銀行正嘗試籌集新的資金，以擺脫流動性危機，但要是此計畫失敗的話，該銀行考慮進行出售部分業務。

不過第一共和銀行於盤後交易時段，瀉8.9%。

大型銀行中，美國資產值最大銀行摩根大通升近3%，花旗和美國銀行最多升超4%，均接近收復上周四以來跌幅。花旗脫離近三個月低位，美銀脫離逾兩年新低。富國銀行揚近3%，脫離九個月最低。至於摩根士丹利漲3.6%，高盛漲2.6%，均至一周新高。資管巨頭嘉信理財漲6%，盤中一度收復3月10日矽谷銀行倒閉當天以來的全部跌幅。

據報，美國財政部工作人員正在審查聯邦監管機構，是否有足夠的緊急權力，可以在未經國會正式同意的情況下，為大多數帳戶超過目前保險金額上限為250,000美元的存款臨時提供保險。