三文魚價格飆五成！　本港供應商高價搶貨　餐廳新增三文魚附加費

港人愛日本、愛日本美食，對三文魚更是情有獨鐘。不過，近年三文魚價格大幅上漲，有本地批發商表示，由於挪威三文魚產量減少，面對歐美需求急增，本港供應商要高價搶購，今年三文魚來貨價上升近五成！



食材成本上揚，產品價格自然水漲船高，專賣魚生便當的連鎖食肆Pickabowl新增三文魚附加費。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，今年整體食材價格上升最多兩成，市民開支或大增。



Pickabowl新增三文魚附加費

近年三文魚價格大幅上漲，成本增加，產品價格亦隨之上調。本港專賣魚生便當的連鎖食肆Pickabowl最近新增三文魚附加費，據外賣平台顯示，一份經典三文魚飯需要額外收取12元的三文魚附加費。

Pickabowl向《香港01》表示，今年挪威三文魚價格按年升超過五成，是Pickabowl成立以來最高的水平，除此之外，包括魚子在內的進口食材價格亦有所上升，公司未知三文魚價格何時會下降，但也希望能盡快取消三文魚附加費。

據外賣平台顯示，Pickabowl一份經典三文魚飯需要額外收取三文魚附加費。

疫後需求上升 供應商高價搶購

海產批發商宏達公司負責人阿榮表示，由於疫情後，挪威當地的產量減少，歐美等地區對三文魚的需求急升，導致本港供應商要高價搶購。3月挪威三文魚來貨價上漲近三成，今年以來升近五成，目前三文魚批發價達到每公斤140元，至於三文魚零售價，年初為每200克60元，現時已升至100元左右。

而據挪威海產局數據，由於捕撈量較低，挪威2月出口81,645噸三文魚，按年下降8%，但出口額增加15%至12億挪威克朗（折合約9億港元）。新鮮三文魚片及整條三文魚的價格均創歷史新高，分別為每公斤148挪威克朗及102挪威克朗。當中美國、波蘭和法國是三文魚最多入口國。

黃家和料今年食材價格上升最多兩成

雖然價格上漲，但本港對三文魚需求並沒有因此大減，阿榮指，「始終香港人鐘意食三文魚」，來貨價格上升，只能轉移成本至消費者，同時感受到整體消費氣氛不佳，通關後生意沒有明顯好轉，「樣樣都貴，（市民）冇意欲買」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，由於俄烏戰爭持續、物流受阻，再加上疫後人力資源短缺等因素，急凍食材、蔬果等價格上漲，預料今年整體食材價格上升15%至20%，食肆只能將部分成本轉移至消費者，今年市民相關開支或大幅增多。