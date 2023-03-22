恒大公告重組方案 　已與境外債權人小組簽署主要條款

中國恒大（股份代號：3333）港交所公告，恒大與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發行新的債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前3年不付息，第4年初開始付息、付本金的0.5%。重組生效日預計為2023年10月1日，最後期限日為2023年12月15日（可依據各條款清單的條款延長）。恒大預計重組協議將於10月1日起生效，對境外無擔保債權人的預估回收料約97.3億元人民幣。



該公司與以下項目的一些主要持有人取得了進展：公司發行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據；和由景程有限公司發行並由天基控股有限公司擔保的本金總為52.26億美元的美元優先票據。公司欣然宣布，這些討論最終與現有票據持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協議。中國恒大預計重組協議將於10月1日起生效，對境外無擔保債權人的預估回收料約97.3億元人民幣。

恒大新能源汽車如能在未來尋求超過人民幣290億元融資，計劃推出多款旗艦車型，並望實現量產，在此計劃下，2023年至2026年的累計無槓桿現金流預計將達到人民幣-70億元至人民幣-50億元之間。

恒大預期從第4年開始，假設公司能基本恢復正常經營，且尚未確認為實施主體的舊改項目得以繼續開發，公司無槓桿自由現金流預計將逐步增加。預計2026年至2036年年均可實現無槓桿自由現金流約1,100億元至1,500億元。需要說明的是，前述現金流尚未考慮償還項目層面存量債務。

恒大指出 ，該公司將發行強制可交換債券，可交換為3,094,810,100股的恒大新能源汽車股份（佔截至恒大條款清單日期已發行恒大新能源汽車股份總數的約28.54%），這些恒大新能源汽車股份應存入質押的證券賬戶（受限於慣常的解除條款）。

受限於獲得相關批准後，作為擬議重組的一部分，該公司及其他方向恒大新能源汽車提供的總額約為27.04億美元（包括截至2023年10月1日的應計利息）的若干貸款將按每股3.84港元的換股價轉換為新能源汽車新股，其中約24.21億美元將用作恒大新能源汽車強制可交換債券（定義見恒大條款清單）的交換財產，並為A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據和C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據之利益存入相關的恒大新能源汽車託管賬戶。

截至2023年2月末，恒大集團已完成保交樓任務交付42.1萬套、4,882萬平方米建築面積的任務，涉及515個項目。 2023年1月至2月期間，集團實現合約銷售約人民幣65.7億元（扣除扣除轉讓給施工單位或供應商的實物支付的財產後的金額為約人民幣47.5億元），合約銷售建築面積約91.1萬平方米。

未來3年，該公司的核心任務是「保交樓」，將努力保持復工復產維持有序運營，預計需要額外人民幣2,500億元至人民幣3,000億元融資。期間現有項目的無槓桿自由現金流將主要用於償還續建所需新增融資，對該公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。

恒大表示，該公司將努力在實際情況下儘快滿足復牌條件。截至該份公告發佈之日，沒有任何一項復牌條件得到滿足。