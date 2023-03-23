騰訊績後升近5%　多家大行上調目標價　花旗最牛睇520元

騰訊（0700）昨日（22日）公佈去年業績，當中去年第四季按非國際財務報告準則純利錄得297.11億人民幣，按年增19%。多家大行指其業績符合預期，並上調目標價騰訊股價升近6%。



花旗上調目標價至520元

花旗發表研究報告指出，雖然去年第四季宏觀環境充滿挑戰，但騰訊業績穩健。踏入2023年，隨著中國重新開放後宏觀環境的逐步改善、監管政策正常化，以及通過改善廣告變現、遊戲復甦、金融科技等增長驅動之下，騰訊有望在未來幾個季度實現更強勁增長前景。

該行指出，騰訊管理層對中國消費趨勢持正面態度，並將投資於國內初創企業及生成式AI方面，與該行的觀點一致。當準備就緒後，公司將推出聊天機械人服務。花旗上調對騰訊今年至2025年收入預測3.7%至5.7%，目標價由496元上調至520元，重申「買入」評級。

高盛料今年純利增長有望加速

高盛指，騰訊去年第四季業績顯著勝預期，網上廣告收入按年升15%為主要亮點，且在微信庫存及經營溢利表現強勁，受惠有利收入組合及持續的成本控制，並預計成本控制繼續推動公司今年經營溢利率。

該行認為，勝訊為大型互聯網股的主要廣告復甦受惠股，今年純利增長有望加速，該行料騰訊2023年調整盈利可按年升30.5%至1,509.4億人民幣，上調對騰訊目標價由434元升至447元，維持「買入」評級。

美銀：騰訊已見正面訊號

美銀證券指，騰訊在重啟經濟及經濟復甦的有利環境下，已見正面訊號，日均商業支付總額已按年反彈雙位數，監管環境更為正常化，廣告商情緒亦審慎樂觀。

該行認為，騰訊盈利亦有多項增長催化劑，《王者榮耀》、《絕地求生》及新遊戲料推動遊戲收入增長上行。該行重申對騰訊「買入」評級，將目標價由474元上調至496元。