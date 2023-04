大淡友Kyle Bass再看淡港元　明言有幾多就沽空幾多

屢次發表看淡港元前期的對沖基金經理Kyle Bass,似乎並無將財政司司長陳茂波對沽空港元一定輸的「溫馨提示」放在心上。據報維持其本人在2017年底已建立的港元淡倉。



據《彭博》報道,Kyle Bass維持其已建立的港元淡倉,與中美地緣緊張局面不斷升級,特別是受到台灣問題影響。

他明言較以往更有信心賭注會成功,並引用最近離開香港銀行系統的存款規模相關數據作證明。

他又指出在亞洲的倉位只有一個,就是沽空港元,有多少便沽空多少。

財爺曾指出對賭港元一定輸

去年11月時,陳茂波曾指出政府非常重視確保香港的金融穩定和安全,多年來一直將港元匯率維持在1美元對香港 7.75 對7.85。而外匯儲備約為4,300億美元,相當於香港貨幣基礎的1.7倍。他直言如果與港元對賭,你一定會輸(if you bet against Hong Kong dollar,you are bound to lose)。

美國知名投資人巴斯(Kyle Bass)。(網上圖片)

過往曾因沽空港元等亞洲貨幣損手

去年7月時,Kyle Bass再度發表看淡港元前景言論,並透露正拋售港元。他接受日本傳媒訪問時指出,聯繫匯率制度或難再與美元掛鈎,又預料一年內聯匯制度將被重新評估,屆時港元兌美元將貶值30至40%。

Kyle Bass早於2016年時曾表明已沽空港元及人民幣等亞洲貨幣,可是旗下基金因此受到損失,於2017年基金虧損19%。