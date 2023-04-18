莎莎上季營業額按年增30.3%　本港市場同店銷售升59.3%

莎廿6莎（0178）公布截至今年3月底止的2022至23財政年度第4季財務數據。季內零售及批發業務營業額為10.85億元，按年增30.3%，其中港澳市場營業額為8.12億元，增幅為60.1%。



公司又指出，線上業務營業額為1.38億元，按年跌22.8%，內地業務營業額為6,140萬元，跌年19.9%，馬來西亞業務營業額按年增加16.4%。

公司表示季內港澳市場同店銷售增長59.7%，每宗交易平均金額增加19.6%，交易宗數按年增加33.2%。內地業務同店銷售按年增加5.1%。

單計香港市場表現，季內同店銷售增長59.3%，零售及批發營業額按年增加55.6%。

公司指出受益於內地旅客重返香港，季內日均零售額按年增加30%，其中核心旅遊區店舖銷售回復至疫情前70%。公司預料內地旅客穩步回升，持續對香港市場業務產生正面影響。同時一直為與內地恢復通關作準備，採用靈活的管理常規原則，包括延長店舖營業時間﹑更新產品組合﹑靈活調配前線人手部署及貨存，以滿足旅客回歸帶來的上升需求。

截至今年3月底，莎莎在港澳市場擁有79間零售店﹑內地市場擁有37間零售店，在馬來西亞則擁有70間零售店。