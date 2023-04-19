港版SPAC落地一年僅5家上市　亞洲SPAC教父王幹文教路提升吸引力

SPAC上市規則已在本港落地逾一年，但發展未如人意。截至目前，共有14家SPAC向港交所（0388）遞表，當中只有5家獲批上市。在上市後SPAC成交量偏低，目前亦均未公布併購交易。

2022年下半年僅有1家SPAC新增發起，今年尚未有新增發起，可見港版SPAC發展緩慢。有「亞洲SPAC教父」之稱的諾圻資本有限公司主席王幹文提出港版SPAC2.0建議，以吸引更多優質併購目標。



此前SPAC在美國能够突圍而出，王幹文認為，原因是SPAC能够平衡各參與方的利益，但當前港版SPAC規則及相關實操做法恰恰是打破了SPAC這種平衡結構，削弱了SPAC對各方的吸引力。

王幹文續稱，港版SPAC僅限專業投資者參與，缺乏流動性，且權證攤薄上限爲 50%，與美國SPAC相比其吸引力明顯不足。而從發起人的角度，港版SPAC規則賦予發起人的利益較重，但發起人要求門檻高，上市審批時長。

另外，從目標公司的角度，王幹文指，發起人利益過重，權證採取無現金行權，整體上對其構成重大隱性成本，股本稀釋比例高。

多項建議提升港SPAC吸引力

對於港版SPAC發展緩慢，王幹文提出多項建議，包括建議港版SPAC應允許普通投資者參與認購及交易，以提升市場流動性；適當提升權證的攤薄上限，例如1股SPAC股份配發1份權證。

此外，他認為，港版SPAC規則和操作中進一步明晰SPAC發起人的要求，提高 SPAC 上市審批的可預見性和時效性；港交所應取消發起人提成權，並由發起人直接參與認購 SPAC 上市時發售的SPAC股份。

在削减發起人利益的基礎上，他建議採取現金行權，另外允許併購交易和落實PIPE投資同步推進，兼顧估值背書與併購交易推進效率。