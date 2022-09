SPAC風潮已到盡頭　兩隻ETF同月關閉　對後市有什麼啟示｜林子傑

在剛剛過去的八月份,有兩隻交易所交易基金(ETF)靜靜地關閉,它們是Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK) 和 Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF (SPXZ) ,上市交易均不到兩年後就關閉,都曾在去年初很受投資者歡迎。這可能標誌著華爾街過去幾年火爆的特殊目的收購公司(SPAC)熱潮,似乎正以同樣迅猛的速度淡化消失。

SPAK在巔峰時期價值約 1.12 億美元,但清盤時僅持有1,600萬美元的資產,是首批在美國市場推出的SPAC ETF。無獨有偶,據彭博社報導,今年關閉的ETF,約有 45% 是在2020 年或 2021 年推出的。

通過 SPAC 交易上市的全球初創科技公司,在2022 年股價都有顯著的下跌。今年迄今為止,Lucid (LCID) 下跌了 60%, SoFi Technologies (SOFI) 下跌了 61%, Grab Holdings (GRAB)下跌 59%, Prenetics ( PRE) 自年初首次公開募股以來股價已下跌 52%。

與此同時,計劃通過 SPAC 交易上市公司的步伐有顯著放緩的跡象。比如,投資者非常擔心計劃將特朗普(Trump)的媒體公司上市的 Digital World Acquisition Corp (DWAC) 將無法完成交易。 DWAC 本週五收於 23.43美元,大幅低於175美元的52 周高點。

利率上升,地緣政治惡化和充滿不穩定性的經濟前景,使投資者遠離風險比較高的投機性公司,在此市場氣氛背景下,SPAC 和沒有盈利的初創公司在2022的跌幅最為劇烈。

那最壞的情況已經出現了嗎? Michael Burry 在今年9 月 7 日發推文(Tweeted) 說道 “No, we have not hit bottom yet. Watch for failures, then look for the bottom. 2 SPAC ETF failing is not near enough.” (我們還沒有觸底。留心觀測失敗,然後尋找底部, 兩隻SPAC ETF的 失敗還遠遠不夠)。

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

筆者為證監會持牌代表,筆者的投資組合裏沒持有LCID, SOFI, GRAB, PRE 和 DWAC 的股票和相關的衍生工具。

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。