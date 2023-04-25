五一黃金周｜澳門旅遊局料五一期間均日旅客7萬人　酒店入住率90%

五一黃金周將至，澳門旅遊局預料期內日均訪澳旅客數目逾7萬人，屆時酒店入住率介乎8至9成。



澳門旅遊局局長文綺華指出，目前前往澳門的旅客數目每日約為6萬人次，復活節假期當地訪客量亦相當高，期望能保持水平。上周，當地酒店預訂率逾60%，希望在五一黃金周期內酒店預訂率可達80至90%。

她亦提及最近在葡萄牙舉辦的「澳門—葡萄牙投資推介會」與當地業界會面交流正面，明年會拓展西班牙市場。

永利澳門﹕200名員工接受非博彩項目培訓

永利澳門（1128）總裁﹑董事會副主席陳志玲被問及對五一期望時，指出最重要是觀察到整個市場恢復情況，亦希望客源能多元化，內地客及國際客皆前往當地。

她指出拓展國際客戶需要一段時間及多元訊息，今次6大博企前往葡萄牙交流及推廣，帶來非常好的效應，讓國際市場了解澳門，加上往澳門航班增加﹑交通便利，國際旅客亦可以利用機場﹑港珠澳大橋前往澳門，相關交通配套亦利好澳門拓展國際市場。

陳志玲亦指出自疫情放寬，今年1月以來永利旗下酒店入住率相當穩定。人手不足對業界而言屬挑戰，惟公司相對穩定，主要是在疫情期間一直維持其就業率，因此開放後旗下酒店房間已完全進入營運狀態。

她亦透露在推進非博彩項目過程中，會協助培訓有興趣轉業的員工，若發展良好認為對市場復蘇有幫助。目前逾200名員工接受非博彩項目培訓。