金管局余偉文︰資金流出港元體系　不一定代表撤離香港

本港銀行體系總結餘失守500億元，金管局總裁余偉文撰文強調資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港，同時銀行持有的外匯基金票據及債券超過1.1萬億港元，基本上都能穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉。

余偉文指出，自2008年起，環球主要央行為應對環球金融風暴和疫情採取量化寬鬆措施，期間淨流入港元體系的資金達一萬億港元，因此，隨著美國加息，全球流動性收緊，資金淨流出港元體系亦屬正常。同時，資金流出港元體系兌換成其他幣種(如美元)，仍可能留在香港金融體系。其中一個比較代表性的數據是香港銀行體系的整體存款水平，自去年起，弱方兌換保證多次觸發，銀行體系總結餘由去年4月底3,376億港元降至最近今年4月底490億港元左右，為2008年11月以來最低的水平。同時期，香港銀行體系存款總額保持平穩，整體存款自去年4月底至今年3月底增長了約1.4%，說明資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港。

余偉文續稱，「銀行體系總結餘」是指香港各家銀行設於金管局的結算戶口的結餘總和。結算戶口是銀行用來與金管局、與其他本地銀行之間的支付結算，該類戶口的結餘沒有利息。因此，銀行一般都不會在結算戶口存放過多餘額，而結算戶口的結餘只佔銀行資產的小部分。換言之，銀行體系總結餘反映銀行在這個港元「交收平台」上的總流動性，著眼點應該放在整個銀行體系可以動用的資金。

余偉文又指，香港貨幣基礎在這些年來亦增長了5倍有多，當中，銀行持有的外匯基金票據及債券超過1.1萬億港元。銀行在有需要時可隨時以這些外匯基金票據及債券作為抵押品，透過金管局交收資金安排下的即日回購交易及貼現窗，獲取即日及隔夜港元流動資金。這些常設資金安排旨在協助有需要的銀行履行交收責任，從而確保銀行同業支付系統運作暢順。「綜合最近一段時間隨著銀行體系總結餘下降的港元市場運作情況，我們觀察到銀行基本上都能穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉，銀行之間的日常運作以至結算都一直保持暢順，有效支持本港經濟和社會運作。」