長和﹕售英國發射塔部份收益或回購　今年內地擬增300間屈臣氏

長和（0001）今日舉行股東會，主席李澤鉅指出有關聯合船塢申請建屋計劃，會交通規劃進行研究月，務求尋求合適﹑可行的解決方案；又指出本港一直缺乏土地及房屋供應，希望計劃可為市民及政府提供多一個選擇。他指出根據計劃會在聯合船塢地皮興建1萬伙私人單位，毗鄰政府土地可興建5,000伙公屋。



日前公布宣布將意大利電訊網絡資產及批發業務60%股權售予EQT，李澤鉅指出交易符合公司「輕資產」策略，並釋放WINDTRE價值，改善WINDTRE資本分配之餘，亦可以取回網絡投資成本。由於公司會持有新公司的40%股權，當新公司業務繼續發展，公司仍可受惠。

談及3英國與Vodafone合併時，他指出目前仍在洽談，有結果便會向股東公布，重要的是從英國電訊監管機構OFCOM取得的訊息是正面。

料下半年國際貿易逐步改善

在談及通關後長和旗下業務表現時，李澤鉅指出港口方面，香港會持續面臨全球經濟衰退、鄰近港口競爭及加息的嚴峻挑戰，預計國際貿易於2023年下半年將逐步改善，香港貨量亦希望會回升。管理層現時著重於改善運營效率和成本管理，以提升貨櫃碼頭的競爭力。

他進一步指出，香港經濟活動逐步復常，旅客人數持續上升，對本地零售業是好事。屈臣氏將繼續專注於通過實體店和線上網絡招募新的O+O顧客，建立優質的會員基礎，為屈臣氏實現可持續的銷售增長。此外，屈臣氏更計劃今年在內地增設超過 300 家新店。顧客數據分析顯示，在內地屈臣氏的實體店及網店均有購物的顧客群消費額，是純實體店顧客的 3 倍，印證了發展O+O平台策略的重要性。

電訊業務方面，他亦表示和記電訊3香港在復活節長假期錄得港人外出漫遊平均用量和收入已超過2019年疫情前同期水平，個別日子增幅更超過一成。

派息過去2年均上升

就有關公司派息方面，李澤鉅表示2022年股息是2.926元，上升了10% ; 2021年股息是2.66元，上升14.95%，過去2年集團派息都有逐步增加。會否持續派息不可作預測，要視乎好多因素，包括公司業績、經濟環境、外來因素等，但股東可以看到公司的往績。

此外李澤鉅指出長和去年回購公司股份共約450萬股普通股，涉資約2億元。今年集團好可能會持續將出售英國發射塔後部分收益用作回購股份，但亦要視乎市況。實際時間和數量當然不能透露。