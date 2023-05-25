滙豐：若加大政策支持　大灣區經濟將可實現全面及可持續復甦

滙豐環球研究發佈表最新粵港澳大灣區經濟研究報告，認為在消費復甦的帶動下，大灣區經濟今年開局表現不俗，為了實現全面和可持續的復甦，加大政策支持力度至關重要。



滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶表示，廣東今年開局表現強勁，服務業按年增長5%。與此同時，在消費復甦的推動下，香港經濟按年增長2.7%，而2022年第四季度按年下降4.1%。滙豐最近將香港2023年的生產總值增長預測上調至5%。

她表示，在內地經濟重啓的推動下，大灣區商業活動迅速復甦，包括與香港和澳門的跨境活動，因此對大灣區2023 年經濟復甦持樂觀態度。房地產市場企穩可進一步提振消費者信心，從而提振消費意願。

她指，為了實現全面和可持續的復甦，勞動力和房地產市場需要企穩，最終帶來消費者信心的恢復。因此，加大政策支持力度至關重要。

她又表示，從短期看，預料主要的不利因素是外部需求放緩，特別是一些廣東具有比較優勢的領域，例如電子產品的需求。從長期看，產業升級和技術進步將有助於製造業實現更高生產率和高質量增長。預計工業投資將繼續增長，有助於抵消房地產投資相對低迷造成的影響。

滙豐認為，廣東有望在2023年將固定資產投資增速保持在5%以上的較高水平。

隨着中國內地轉向高質量增長，並重視科技自主，大灣區可以利用其科技和製造業來開啓更多機遇。金融服務業是此類轉型的關鍵驅動力，將對大灣區發展成為國際創新和科技中心起到關鍵作用。