調查｜受訪港企今年加薪中位數4.5%　呢個行業加幅最大！

加人工是打工仔一直希望可以收到的消息。有調查顯示，香港企業今年加薪幅度中位數為4.5%，其中建築、房地產和工程（CEP）行業薪酬加幅為為5.3％，增長率最高。金融行業薪酬加幅為4.8%。至於教育行業加幅為3%，是一眾行業中加幅最低。



顧問諮詢、保險經紀及風險管理解決方案公司韋萊韜悅（WTW）在今年2月至3月期間進行的調查，190多間受訪香港機構中有91間表示其2023年年度薪資審查已經完成。今年為自2019年以來，香港企業的薪資增長率首次回到疫情前水平，加幅中位數為4.5％，而2022年為4.3％，2021年為3％，2020年為2.9％。

其中44％受訪公司指出，他們的2023年薪資增長預算比2022年高，這表示他們更積極地進行人才保留存和吸引策略。

調查顯示，在各行業中，建築、房地產和工程（CEP）行業的薪資增長率最高，為5.3％，其次是餐飲業，2023年的薪資增長率為5.2％，這受惠於入境旅遊的改善。高科技和媒體行業的薪資增長率亦上升5％，這與政府承諾增長數碼經濟、建立香港為國際科技中心的目標一致。

隨著經濟復甦加速，韋萊韜悅預計薪資壓力和上升趨勢將在今年持續，而預計薪資增幅將於在2023年全年保持在4%。

逾8成受訪企業2022年業績表示理想

另一方面，在有力的政策支持、資本市場復甦以及中國內地全面開放口岸的推動下，企業的業績有所改善。在香港，每5家公司中就有4家公司（81％）指出，他們的2022年業績表現良好、超過或與去年持平。

企業之間的競爭性薪資策略清楚地顯示出香港正在邁向復甦之路，隨著香港重新確立其全球中心地位，人才流失速度有所放緩。