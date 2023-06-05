瑞銀：內地經濟復蘇若放慢　7月政府或出台刺激政策

中國經濟復蘇未及市場預期，消息指內地正在考慮出台進一步扶持房地產市場的一系列措施。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤在其新書發佈會上表示，近日中國樓市再現下行壓力，青島市部分區域，已經宣布購買首套房首期可降低，相信中央政府會密切觀察未來一兩個月的樓市數據，若果確認復甦情況未及預期，有機會在7月份中央政治局會議後，推出刺激經濟政策，包括下調按揭利率以及減低首期支付比率。



她又認為，在經濟刺激政策上，政府扮演的角色將會越來越細，期望讓市場主導經濟發展，減少市場對於「國進民退」的批評。影響主要會是令經濟將面對更大的周期性的起跌壓力。

對於內地消費復蘇，她認為增長大致符合預期，主要由服務業增長帶動，不過各個行業的增長不平衡，例如與房地產相關的家具購置行業，表現仍然疲弱。

料年內房地產投資仍下跌

企業投資方面，由於企業的訂單增長低 ，對大宗商品的需要不高，企業對於擴大投資態度審慎。展望今年內地房地產投資仍然會錄得按年跌幅，不過跌幅料逐步改善。

汪濤發布新書 “Making sense of China’s Economy”， 一書共12章，詳細闡述中國不斷變化的經濟結構，城市化和城鄉差距，房地產市場和地方政府融資，債務問題的嚴重性，向消費經濟的發展，及中國能否維持經濟發展。