調查｜74%受訪企業面臨人才短缺　近6成企業指最欠缺初級管理職位

人手不足問題困擾本港各行各業，亦影響經濟復蘇動力。香港總商會最新調查顯示，發現有74%受訪企業受到人才短缺問題困擾，當中有61%受訪企業更指出，此情況已持續1至3年。對於政府早前建議輸入人才，僅2成受訪企業表示會申請。總商會建議政府除引入專才外，亦建考慮中低層人手問題。



總商會今天（6日）公佈「人才短缺調查2023」，合共收回196份問卷。調查結果，顯示74%受訪企業受到人才短缺問題困擾。其中61%表示情況已持續1至3年。而最多受訪公司表示欠缺為初級管理職位（59%）。

總商會指出，自2019年初疫情到2022年底，香港勞動人口減少約21萬。根據調查，員工離職主因為：尋求更好的薪酬（79%），移民（70%），和尋求工作與生活平衡（50%）。

總商會總裁梁兆基指先恢復勞動力，香港才能重拾經濟增長動力。（張浩維攝）

總裁梁兆基表示，要先恢復勞動力，才能夠恢復香港經濟增長動力。為紓緩人手不足，政府早前亦推出輸入人才計劃。結果顯示惟兩成受訪企業有申請有關計劃，原因為計畫涵蓋工種未能切合企業需要（52%）。總商會建議除了引入專才以外，更要同時考慮中低級人手需求。

調高今年經濟預測至4.2%

另一方面總商會調高本港今年經濟增長預測至4.2%，較年初預測調高0.4個百分點，整體稍低於政府預測5.5%。梁兆基表示本港商品出口前景低迷，由原先增長4.5%調低至將收縮2%，零售銷售增長幅度則由原來的10%上調至16%。

至於整體通脹率，年初時總商會預測為3%，調低至2.8%；而失業率則降至2.6%。