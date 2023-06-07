煤氣：恢復派發紅股需時　另有意分拆易高上市

煤氣公司（0003）常務董事暨行政總裁黃維義今日（7日）於股東大會後表示，隨著社會復常，4、5月的售氣量大幅上升，尤其是餐飲業平均有約三成升幅，而迪士尼樂園更錄得1倍升幅。他預計本港上半年的售氣量按年持平，全年有1%增幅。



被股東問及何時恢復派發10送1紅股，聯席主席李家傑回應指，由於俄烏戰爭，全球能源價格上升，煤氣公司的天燃氣並非自家生產，要面對能源價格上升影響，希望股東給予時間，又直言「四叔在位時，世界無打仗，現在有打仗」。

黃維義隨後進一步補充稱，現時局勢仍需要審慎理財，除非市場出現突如其來改變，地緣政局有所逆轉，重現以往的太平盛世，否則一定會回饋股東。

擬再興建可持續航空燃料廠

另外，黃維義指，集團有計劃分拆旗下專注新能源業務公司易高，但未有具體時間表，易高正於馬來西亞興建可持續航空燃料廠，造價約2億至3億美元，可生產20萬噸可持續航空燃料，連同現有張家港產能的10萬噸，合共生產30萬噸，較內地每年需求1,200萬噸計，仍有較大市場空間，同時會計劃建第三至第四間廠。

至於本港煤氣費用，黃維義稱，去年上調煤氣費4.4%後承諾2年內不再加價，之後要視乎這兩年管網投資及工資等成本如何增加，再與政府磋商。