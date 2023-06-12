虛擬銀行｜WeLab Bank攻理財服務　累吸客逾萬戶　今年回報贏美股

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）去年進軍財富管理業務，旗下智能理財顧問服務GoWealth一年吸客逾萬戶，客戶投資額按季上升56%，在過去半年投資回報表現達到16.5%，跑贏美股。該行行政總裁李家達指出，將新增一個基金買賣平台，並推出首兩個月豁免收費優惠，有信心新業務進一步擴大銀行佣金收入。



WeLab Bank在去年推出GoWealth智能理財顧問服務，當中包括理財策劃、建議符合財富累積目標的投資組合等。該行最新披露數據指，推出至今有逾一萬名用戶啟動投資戶口，在平台上投資的用戶，在過去半年間錄得16.5%的回報（扣除手續費前），回報高於同一時期美股標普500指數及彭博環球整合債券指數 （兩者回報皆不足9%）。

投資基金公會前主席李錦榮指出，參考過往美國利率周期，美息「下跌時可以好快」，認為現時港股表現弱，是合適的時間購買基金作投資，分散風險。（美聯社）

料美息見頂 選基金分散風險

投資基金公會前主席李錦榮指出，美國加息步伐相信接近尾聲，即使未能判斷何時會減息，不過參考過往美國利率周期，美息「下跌時可以好快」，認為現時港股表現弱，是合適的時間購買基金作投資，分散風險。

WeLab Bank將推出全新自選基金購買服務，首階段會提供約20個投資主題。包括 Al 科技、醫療科學 、ESG等，覆蓋多款資產類別的基金，供用戶逐隻基金購買。收費方面，自選基金服務會按照客戶的自選基金總值，收取劃一月費0.08%，有別於傳統逐次收費的模式，並令交易費用較傅統模式低出近90%。該行推迎新優惠，在即日起至8月4日期間，會豁免月費。

現時基金買賣會以美元作為交易貨幣，用戶可以將港元存入戶口，在平台上轉換為美元購買基金。李家達指出，未來會視乎市場需要擴大交易貨幣至港元。

WeLab在中國、印尼及香港都有業務，創辦人兼集團行政總裁龍沛智指出，用戶數量達到6000萬人，當中內地的用戶量超過5000萬人。(資料圖片)

成立十年 用戶量升至6000萬

WeLab在中國、印尼及香港都有業務，創辦人兼集團行政總裁龍沛智指出，集團成立十年間，用戶數量達到6,000萬人，當中內地的用戶量超過5,000萬人。

提及去年底新收購的印尼的雅加達服務銀行（BJJ），將會一間傳統銀行，轉型成創新的數碼銀行，他預期未來一兩個月開業，主打慣用數碼服務的年輕人。至於本港貸款業務上，受到私人貸款需求帶動，規模持續增長，Welend及Welab Bank的整體貸款升幅達63%。