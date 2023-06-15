大家樂：人手短缺嚴重、考慮請外勞　另研究收取外賣附加費

儘管疫情過後，社會活動恢復正常，但大家樂（0341）集團首席執行官羅德承表示，大家樂快餐晚市生意較疫情前仍少一成，客流量仍未恢復至疫情前水平，集團會積極調整餐單，令到整體銷售及客次有改善，希望提升利潤。

至於餐價，羅德承稱，大家樂快餐店現時人均消費40元左右，面對著食材、人力成本上漲，有加價壓力，目前有一、兩元上調空間，另外由於政府逐步推行塑膠管制政策，塑膠成本上升，正研究收取外賣附加費。

人手短缺嚴重 考慮聘請外勞

他又指，人手短缺問題仍然嚴重，大家樂快餐前線人手缺少1,000人，活力午餐亦因人手問題，或在新學年損失一至兩成的飯盒數量。

對於政府推行輸入外勞政策，他表示，待政府公佈餐飲業相關條例的更多細節，會積極考慮招聘外勞，希望中港兩地人口互相流動，對員工招聘及業務發展有幫助。

門店拓展方面，集團首席財務官曾彥昭表示，今年香港有5間新店正在籌備開業，但由於人手不足，拓展門店需要保持謹慎，而內地計劃新增24間門店。

大家樂去年多賺442%至1.1億元。(盧翊銘攝)

大家樂去年多賺442%

公佈截至今年3月全年業績，年內純利按年按年增4.2倍至1.1億元，當中包括政府發放的疫情資助4,090萬元；派末期息每股28港仙，全年總派息率為201.7%。

期內，收入按年增加6.9%至80.24億元，香港分類業績增加12.9%至約4.69億元，中國內地業績年內則增加27.4%至1.26億元。毛利率由7.3%至8.8%。截至今年3月底，集團於香港擁有376間門店，於中國內地則有153 間門店。