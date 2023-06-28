渣打推中短期定存息4.5厘優惠　多家港銀高息定存優惠周五完結

港元拆息近日有所回落，但臨近半年結仍然高企於5厘左右，有部銀行繼續以高息吸納存款。當中渣打將最低門檻200萬元的3個月及6個月定存利息，上調至4.5厘，若不計算個別銀行特選客戶存息，為目前全港最高。

不過多家港銀高息定存優惠將於周五完結。同時亦有銀行降低定期存款利率。



據報渣打最新的3個月及6個月港元定存，存款額達200萬元，存息可達4.5厘，客戶可透過分行或手機銀行辦理。以起存額計，存3個月可袋息2.25萬元，存6個月則袋4.5萬元。

至於目前冠絕全港的短息王為建行亞洲的7天年息20厘，如以門檻50萬元計，一周即能穩袋1918元利息，優惠至本周五（30日）。至於長息王為華僑永亨，該行388天定存享4.38厘年息，也於6月底屆滿。

滙豐下調特選大戶定存息至5厘以下

另外，東亞銀行也上調定存息， 3個月存息為4.35厘，6個月存息為4.15厘，起存額僅為2萬元，優惠適用於全新至尊理財及透過分行辦理的客戶。若起存額達200萬元，3個月及6個月存息分別更達4.4厘及4.2厘，適用於全新顯卓私人理財及透過分行辦理客戶。

不過有部分銀行開始下調存息，當中滙豐近日向特選大戶提供的港元定存息，據悉已有所下調，3個月期高見5厘的存息已不復現，昨已降至4.91厘，而6個月期存息則降至4.88厘。

而早前高息王富邦銀行，也已將短中長期息全數下調，3個月、6個月及12個月定存息，目前已劃一下調至4.1厘。