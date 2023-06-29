安永︰A股IPO活動領先全球　港股IPO下半年有望復甦

安永今日發布《中國內地和香港IPO市場》報告，總結回顧2023年上半年全球及大中華區IPO活動，並展望下半年市場前景。報告指出，全球上半年IPO活動持續放緩，IPO宗數和集資額分別下降5%和36%，但上半年A股IPO宗數保持高位，領先全球。預料港股IPO下半年逐步復甦。



A股IPO活動領先全球 但集資額跌3成

報告指出，2023上半年，A股市場預計共有173家公司上市，集資2,104億人民幣，IPO宗數同比上升2%。但集資額同比下降33%，相較於去年同期三家企業集資額過百億元人民幣的情况，今年僅有一家企業集資額超過百億元人民幣，集資額110.72億人民幣，而去年同期的三家超大型IPO集資額超過900億人民幣，由此缺少超大型IPO為集資額下降的主要原因。

安永擔任審計服務合夥人賴耘峯表示：「隨着註册制改革進一步深化，自2022年起，新股首日破發的情況逐步頻繁，未來通過認購新股獲利的不確定性加大，投資者需要更加關注擬上市公司的質量，註册制也將更考驗未來發展和盈利的能力。」

港股IPO下半年有望復甦

2023上半年香港市場預計共有29家公司首發上市，集資額178億港元。相較去年同期，IPO宗數和集資額分別上升45%和0.6%。而去年同期由於受疫情影響，香港IPO活動處於歷史低位。

對於港股的下半年趨勢，賴耘峯指出：「當前，港股機遇與風險並存。世界經濟的增長前景仍面臨較大不確定性，美國市場表現或將持續制約港股，加之地緣政治環境等因素，均會影響香港市場。但隨着世行上調全球和中國經濟增長預期，港交所正式實施多項利好新規，以及港股依然是中國內地企業重要的上市目的地之一，預計下半年香港IPO活動有望回升。」