金管局正致力加強債券南向通架構　加大二級市場流動性

金管局總裁余偉文出席債券通論壇時指出，當局正致力加強債券南向通架構，包括允許更多做市商參與其中，以加大二級市場流動性。其他措施包括升級香港債券結算平台﹕香港債務工具中央結算系統（CMU），及加強與上海的相互結算安排。



互換通提供利率風險對沖工具

至於由中國外匯交易中心總裁﹑債券通董事長張漪指出債券通推出6年，日均成交額由2017年的22億元（人民幣‧下同），增至今年的389億元。

張漪進一步指出於2017年債券通7成以上交易為3年期以下的債券，至今年3年以上的中﹑長期債券交易佔5成以上。參與債券通的境外機構由剛開通的178間，增至逾800間。

對於在今年5月推出「互換通」，張漪指出是借鑒債券通「機構最少成本﹑市場最大聯通」的成功經驗，為國際投資者提供有效的人民幣利率風險對沖工具。自推出以來，互換通成交額已逾1,200億元。

港交所歐冠昇﹕債券通為互聯互通關鍵

至於港交所（0388）行政總裁歐冠昇在論壇上指出，國際市場在中國方面的投放仍在太少，料未來10年投資規模將會由30萬億美元，增至100萬億美元。

他指出中國作為第二大經濟體，與國際市場聯動將帶來更大趨勢發展，如科技創新﹑新經濟﹑可持續發展等方面。互聯互通則為有關新發展提供重要資金，支持中西方雙方流動連接。

歐冠昇又指出內地作為一個內向型經濟，香港亦有一個獨特位置，扮演超級聯繫人角色。債券通是互聯互通當中關鍵部份。去年亦宣布更多優化互聯互通措施推出，包括擴容滬深港通股份﹑推出港幣人民幣雙櫃台﹑以及互換通等，推出產品多元化。同時為境外投資者提供進入內地市場機會，亦有中國投資者進入國際市場。