深耕特定市場收入創新高　卓珈控股多重佈局榮景值期待｜聶振邦

雖然香港於2022年仍受新冠疫情困擾，零售市道大受打擊，但其中卓珈集團能逆流而上創收入新高。踏入2023年，香港在復常之路漸入佳境，業務前景值得關注。卓珈控股 （1827） 於2022/23財政年度，截至2023年3月底的全年收入約4.63億元，較2021/22財年約3.64億元，增長27.2%。若將上個財年的收入分開上、下半年來看，集團增長提速明顯，分別增長6.1%和53%。

大舉進軍內地高端護膚市場

這說明集團受惠於多年來建立起的良好商譽和堅實的基礎，帶動主要業務範疇保持良好增長勢頭。事實上，下半年收入見爆發性增長。其中，今年1月，集團的高端護膚品品牌XOVĒ於內地正式進駐國際知名美妝零售集團Sephora。Sephora 是名牌集團LVMH的子公司，內地超過三百個銷售點遍布全國一﹑二線城市。據了解，XOVĒ自推出以來廣受城中名媛追捧，對產品高度好評，品牌更旋即被譽為熱搜中的「白松露護膚專家」。年內內地業務增長逾133%，護膚產品收入升74.4%，主要由於高端護膚品品牌XOVĒ大舉進入內地市場所帶動，成效顯著。

重新迎接內地高端客戶佈局

業績公告也顯示，集團三間CosMax+醫學美容中心，均位處一線而具策略性的地段（銅鑼灣、中環及尖沙咀），有助吸引和建立多元化客戶群。CosMax+是高端醫學美容品牌，專門服務高端客戶，所有設備及療程服務均經醫生臨床評估後方予以採用。據了解，管理層將考慮進一步擴充CosMax+的營業面積，繼續致力引入嶄新醫美儀器及產品，當中包括一項最新重塑肌膚年輕化技術的SofwaveTM。筆者認為此等部署大大提升本港和內地高端客戶信心，有助繼2022/23財年後，再創收入新高。

深耕特定市場期待業績大增

據悉，集團聚焦大眾對健康和美的意識的提高及重視，建立輕醫美品牌VITAE，專注於中高收入女性市場，主打提供美容與健康完美平衡的輕醫美療程，並成立全港首間提供面部運動的輕醫美中心。至此，不難看出集團深耕特定市場佈局。此外，VITAE於2023年中，昇華「FaceGymTM心形輪廓」療程，以及推出全新「FaceGlowTM透光水潤」療程，為消費者提供更多面部護理療程選擇。筆者留意到，集團於業績公告罕有地表明VITAE將為收入和盈利帶來進一步的貢獻，推斷2023/24財年VITAE的業績將有突破性發展，值得期待。

誠然香港醫美市場趨向普及，市場持續擴大，服務需求更趨精細化，筆者認為卓珈的品牌策略與醫美服務可深耕大中華市場，提供更具差別化的服務及用戶體驗，獲取更高市場佔有率。觀乎卓珈在疫情下收入創新高，反映消費者對集團品牌、服務和產品質素的認可及高度忠誠。此外，截至今年3月底集團在手現金近1.8億港元，較2021/22財年增加四成。扣除2022/23財年不足2,000萬元的銀行借款，淨現金仍超過1.6億元。集團財務表現穩健，估計可為未來擴展特別是內地業務具備優良條件，未來業績令人期待！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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