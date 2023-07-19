福岡及法蘭克福來回機票　東瀛遊︰即日起買一送一　另連2晚酒店

暑假期間有關食玩買的消息，自然最惹人注目。東瀛遊指出成功中籤香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動；並推出來回香港至福岡與法蘭克福的機票，均是買一送一優惠，第2位同行人士只須要支付機票稅項。開售期由即日（19日）至8月16日。



東瀛遊推出「國泰來回機票禮遇」優惠，2位來回福岡的機票連同2晚酒店為5,998元，2人各自擁有23公斤寄艙行李。出發日期由即日至明年1月18日。惟前述價格並無未包含稅項。

同時亦推出2位來回法蘭克福機票連2晚酒店優惠，售價為9,998元，2人各自擁有23公斤寄艙行李。出發日期由即日至明年4月18日。惟前述價格並無未包含稅項。

為迎接香港國際機場派發免費機票的計劃，國泰航空、香港航空及香港快運，委託旅議會向本地旅行社分配逾50,000張免費機票，機票將涵蓋由東南亞國家、中國內地、長途市場、韓國、日本、台灣及香港出發，並分六個階段，以「買一送一」的形式派發。

旅議會早前便開放讓旅行社登記抽籤，其後上周五（14日）在網上公布，第五階段由香港出發的機票正式推出，今日相繼有旅行社陸續於網上公布相關詳情。