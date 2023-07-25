芭比Barbie引熱潮？　Carousell搜尋量增五成　舊公仔炒高一倍

近日電影《芭比Barbie》上映，隨即掀起熱潮，Google甚至為Barbie設計關鍵字的粉紅特效，除了票房表現強勁，Barbie公仔亦備受關注，一款Barbie舊公仔在外國炒上至80萬港元。本港Barbie公仔二手市場亦不輸蝕，Carousell湧現大量Barbie公仔，特別版價格升幅逾1.3倍。



Barbie自1959年面世以來，在超過150個國家有售，其製造商Mattel稱至今已售出逾10億個Barbie公仔，即平均每秒售出3個。這個擁有精緻面孔、魔鬼身材，以及數之不盡名牌服飾的公仔近乎是全世界女孩的玩伴，乘載了許多人的童年及幻想。

隨著真人電影《芭比Barbie》上映，童年回憶即變現，外媒報道，近日網上平台eBay上Barbie公仔賣出天價，一款極罕有的「She Said Yes」Barbie公仔，售價高達10萬美元（折合約78萬港元）；而一款生日套裝的Barbie，售價亦達20,000美元（折合約15萬港元），可見Barbie公仔亦具一定收藏價值。

Barbie公仔遭放售 關鍵詞搜索量增近五成

本港Barbie公仔二手市場亦不輸蝕，網上二手商品交易平台Carousell湧現大量Barbie公仔，該平台稱從今年5月26日，即《芭比Barbie》預告片發布當天至7月23日，「芭比、Barbie」關鍵詞的搜尋量與2022 年和 2021年同期相比增加了近50%。

記者觀察，平台上大部分賣家都聲稱公仔近乎全新，有完整包裝盒，價格介乎數百元至數千元不等。有賣家指「趁電影上映，順便清位」，他放售的Barbie公仔是2013年出的「Coach X Barbie」特別版，原價95英鎊（折合約953港元），全球限量13,000個，現售價為2,200港元，升幅逾1.3倍，不過賣家強調「十年倉租都唔止呢個價」。

「Coach X Barbie」在Carousell售價2,200港元。

除了聯名款，收藏級別的Barbie亦不少，據記者觀察，該款2008年推出的「Silkstone Barbie The Artist」售價3,600港元，暫時是Carousell上最高價的Barbie公仔，對比eBay上標價4,259港元，本港Barbie公仔二手市場並不算跟風炒價。

要知道Silkstone是專為成人收藏者設計，由美泰公司於2000年推出，質感介乎於塑膠和陶瓷之間。整個系列由大師Robert Best親自操刀，Barbie公仔均爲復刻臉模，充滿了五、六十年代的浪漫風情。

另外，亦有較為普通的Barbie公仔，例如這款2001年推出的「Barbie Bride」僅售400港元，對比eBay上標價近800港元，香港賣家實在有「良心」。至於包裝不算完整、有玩弄痕跡的Barbie公仔就被賣家「成打」出售，售價僅為500港元。

綜上，Barbie公仔的價值取決於年代、版本等，亦要取決於公仔主人的愛惜程度。威塞克斯拍賣行負責人Tim Weeks表示，通常Barbie公仔歷史越久遠，價值可能就越高，「如果公仔被從盒子裡拿出來，它的價值就會損失50%；如果公仔沒有原來的衣服，它也會損失價值」。