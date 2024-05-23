StashAway：港股反彈「不完全屬虛火」　料聯儲局最多減息三次

近月中、港兩地股市反彈。人工智能（AI）投資管理公司StashAway香港區董事總經理梁穎瑩（Stephanie）認為，近月表現「不完全屬虛火」，市場對中國經濟的預期有所好轉，加上過去受通縮問題困擾，影響企業盈利，令港股持續偏軟，但近月工業數據有所反彈，加上機構投資者需「補貨」及「冚短倉」等因素推動下，市況有好轉，不過整體估值（PE）已重上10倍的長期平均值，對會否持續急升有保留。

至於美國失業率低的情況下，通脹難以回落，她估計聯儲局今年最多減息兩至三次。隨著經濟開始回暖，她指，經濟周期已由早前的「滯漲」回到「通脹性成長」，股票表現開始造好，因此已將資產更多配置到股票，減少超短期政府債券等現金等價物的比例。

她進一步指出，平台會按投資者的可接受風險的程度去進行投資，現時建議中風險投資者超配黃金、現金等價物，增配股票但低配債券。市場方面，會建議超配美股，並集中投資工業，至於科技股方面，由於已累積大量升幅，因此由去年的「超配」調低至「持有」。

另外她亦建議資日本，近月開始增加印度的倉位，低配歐洲股票；地緣政治局勢升溫下，亦增加美國國防軍事相關的ETF。另外，公司亦有配置標普500平均加權指數ETF，估計中、小型公司盈利表現將受惠經濟好轉；中、港股市則為「持有」，是否「超配」需視乎盈利增長。

虛擬貨幣方面，她認為亦屬可配置資產，惟需注意風險，不應超過一成。

梁穎瑩建議，投資者應考慮長線投資，以平均成本法去平衡風險，據平台數據，長線投資者的回報較為理想。

業務方面，平台今年首季於香港管理的資產總值錄得逾20％增長，主要因為高淨值客戶與新晉富裕投資者（投資產介乎500萬至800萬元之間的年輕富裕人士）所推動。過去12個月，兩者為平台帶來超過80％的業務增長，佔其在香港所管理的資產總值達 65%。 另外，利率高企的情況下，去年亦推出美元現金管理組合 「熊金寶」，其到期收益率截至4月底為5.45%。