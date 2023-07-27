美團KeeTa攻港之際　Deliveroo香港區突換帥　財務和戰略總監補上

美團KeeTa攻港之際，外賣平台Deliveroo（戶戶送）港區突換帥！該公司日前任命其財務和戰略總監Nicholas Price為新的香港總經理，自2023年7月起生效，而原負責人Andrew Hui將卸任香港區總經理。



資料顯示，Nicholas Price於2021年5月加入戶戶送擔任香港地區的財務和戰略總監，隨後於2022年12月接手新加坡的業務。目前，戶戶送香港有一個200多名員工的團隊，Nicholas Price將負責包括戰略、運營、營銷等業務發展。

美團KeeTa攻港料勢令外賣平台間的競爭更加劇烈。有報道引述業界人士分析指，戶戶送此次換帥與面對美團旗下外賣平台KeeTa的競爭，以及競委會監管壓力有關。

競爭事務委員會在6月指出，由於Foodpanda及戶戶送兩大網上外賣平台，與合作餐廳所提出的獨家合作或價格限制等條文，或有損市場競爭，以致新晉及小型外賣平台難以加入競爭。

戶戶送當時回覆表示，在公眾諮詢完結後，會繼續與委員會溝通，目前尚未作出任何決定。戶戶送又指，以協助餐廳夥伴的發展為宗旨，使他們能夠通過網上外送業務增加客源，並提供相應的工具和服務來支持他們的業務。