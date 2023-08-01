恒生料下半年利息收入溫和上升 貸款增長仍受壓

恒生銀行（0011）上半年股東應得溢利增加79%至98.27億元，淨利息收入錄得強勁增長，淨利息收益率因此上升62個基點，為2.09%。



料下半年利息收入溫和上升

執行董事兼行政總裁施穎茵表示，今年息口較為波動，本港銀行同業拆息（HIBOR）升至目前5厘左右水平，而下半年市場預期貨幣政策不會出現寬鬆情況，因此預計淨利息收入仍有溫和上升空間。不過相信在明年貨幣政策開始寬鬆的預期下，銀行淨利息收入將受壓，有機會影響明年的淨利息收益率。

財務總監蘇雪冰補充，下半年淨利息收入表現，將取決於港元拆息會否進一步上升或保持高位，以及定期存款市場是否維持激烈競爭，預期今年淨利息收入會優於去年。

施穎茵表示在明年貨幣政策開始寬鬆的預期下，銀行淨利息收入將受壓，有機會影響明年的淨利息收益率。（蘇煒然攝）

對本港前景審慎樂觀

對於恒生上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥按年減少8%至19.24億元，施穎茵指，已就內房貸款作出相關降風險措施，對相關貸款採取保守態度，並作出適當撥備，而內地陸續推出不同刺激措施，預計今年信貸損失及其他信貸減值提撥會低於去年。

展望未來，施穎茵指，本港出口等各項數據顯示本港經濟仍未恢復至疫情前水平，對前景持審慎樂觀態度。另外，內地第二季經濟增長動力放緩，經濟尚不明朗，影響企業及個人貸款需求，預期下半年貸款增長仍有一定壓力。