北上必看　WeChat Pay HK推「跨境遊」　整合100個小程序預約茶飲

恢復通關近半年，香港人逐漸回復周末北上玩樂消費的生活模式，WeChat Pay HK宣佈特意設計並推出全新「跨境遊」頁面，搜羅並整合一系列包括健康申報二維碼、內地餐飲、交通、住宿、玩樂門票等港人北上必備的100個小程序。



北上覓食絕對是不少港人最愛的行程之一，而茶飲店更是北上玩樂必到的行程之一。不過絕大部份的網紅茶飲店，例如「阿嬤手作」等候時間都已長達近3小時。現時，WeChat Pay HK用戶只需於WeChat點擊「我」-「服務」-「跨境遊」，實現跨境消費一個app通行。

WeChat Pay HK表示，「跨境遊」頁面包攬了超過20個茶飲小程序，包括「喜茶」、「奈雪的茶」等，讓用戶可以透過頁面預先落單，節省長時間等候。此外，更可以讓用戶全程使用港幣錢包線上付款，無需手續費，無需兌換人民幣、也無需提取人民幣現金或申請內地銀行戶口，省卻多項繁複程序及額外支出。

WeChat Pay HK推「跨境遊」頁面。（WeChat Pay HK提供）

預約多項跨境及內地交通

WeChat Pay HK又指，透過「跨境遊」頁面，用戶更可以連接及預約各種來往本港及內地的跨境交通服務，包括港鐵、港珠澳巴士、大灣區直通車、高鐵、港珠深往返渡輪及航班。同時亦可透過頁面直接預訂或連接大部份內地交通工具服務。

另外，港人往返內地均須進行健康申報，用戶可在「跨境遊」頁面直接點擊「海關旅客指尖服務」，無需花時間於入境大堂等待填寫實體申請表。