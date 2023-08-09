LinkedIn正式關閉中文版App　外媒：西方社交媒體在中國成絕響

微軟旗下社交平台LinkedIn（領英）今日（9日）正式關閉中文版App「InCareer」，停止在中國的業務。



LinkedIn作為少數進入中國的西方社交平台之一，截止今年5月，全球會員已超過9億人，其中中國會員數超過6,000萬，但最終亦宣告離開退出經營近10年的中國市場。

LinkedIn在今年5月宣布，因需求減少而全球裁員716人，包括中國工程和行銷團隊，並計劃完全關閉中國版本的App。CEO Ryan Roslansky表示，LinkedIn遭遇激烈競爭和經濟環境的挑戰，「InCareer」關閉後，個人帳號需人手移除，企業賬號暫不受影響。

《美國之音》形容，LinkedIn退出中國市場象徵著西方社交媒體在中國終成絕響，為多年來試圖在中國市場佔一席位的西方公司拉下標誌性的帷幕。

報道又指，LinkedIn退出中國市場其實有跡可循，有鑑於Google在2010年因拒絕中國審查機制而退出，LinkedIn在2014年正式進入中國，並按照北京的嚴格規定審查數百萬中國用戶發布的內容。

但隨著近年審查進一步收緊，LinkedIn終在2021年關閉了社交功能，加上本土化失敗，無法與中國本土平台競爭，LinkedIn早在2021年就以「營業環境充滿挑戰」為由將大部分業務撤出中國。