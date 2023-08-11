碧桂園管理層為盈警發道歉聲明　強調「千方百計全力自救」

全日跌近6%變「豪子股」的碧桂園（2007）管理層在微信發表道歉聲明，由董事局主席楊惠妍、總裁莫斌共同署名，強調千方百計全力自救，但資本市場信心修復尚需時間，面臨自創辦以來的最大困難，對此感到非常內疚。



聲明中表示，受銷售與再融資環境不利影響，公司2023年上半年預計出現較大的虧損，目前正承受階段性的流動壓力，管理層對此致歉，又指堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道。

信中指，自2021年以來地產行業步入大調整，房企普遍面臨生存大考，面對極端行業環境，公司通過加快銷售、盤活資產、削減支出、控股股東支持等措施千方百計全力自救，盡力保交付、保信用。但市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，整體經營壓力有增無減，面臨自創辦以來的最大困難，對此感到非常內疚，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展。

聲明最後表示，「感恩一路以來大家給予我們的信任和支援，請給公司一些時間，我們將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園！再次真摯地表示歉意！」