領展跌穿40元　王國龍︰受累市況及高息環境　與個人減持無關

領展（0823）股價近期處於弱勢，繼早前失守供股價44.2元後，近日更穿40元大關。期間更傳出行政總裁王國龍大手減持的消息。王國龍對此表示，高息環境令領展等收租股受壓，直言「一個人（的舉動）無法影響股價，主要是市況」。



暫未有計劃再減持

王國龍於8月3日每股平均價42.39元，減持107.58萬基金單位，套現4,560.5萬元，其持股比例由0.19%降至0.15%。

就本月初時再次減持領展，王國龍解釋，領展管理層酬金由基本薪金、花紅及其他福利，儘管疫情時績效未完全達到目標，仍收到部分獎勵，「今年收到約130萬（基金單位），所以賣咗近110萬（基金單位），以此平衡資產組合」，強調是次減持領展是出於個人財務安排，減持後仍持有領展386萬個基金單位，持股量變幅不大，暫時亦沒有計劃再次減持。

翻查領展截至今年3月止的年報，顯示王國龍全年總酬金為7,788.2萬元。其中基本薪金﹑津貼及其他福利為1,030.2萬元﹑退休金計劃供款為1.8萬元﹑與表現相關之非固定酬金為3,172.9萬元﹑長期獎勵計劃為3,583.3萬元。

王國龍表示對領展前景充滿信心。（資料圖片）

股價受市況左右 管理層會專注於業績

至於領展股價下跌，他認為是由於高息環境，投資者對回報要求提高，領展等收租股持續受壓，相信市況是影響股價的主要原因，強調「管理層可以做的是專注業績」。

他續指，對公司前景充滿信心，認為領展基本面健康，並有充足現金，會留意市場機遇，審慎擴大物業組合。

被問及近日大量港人北上消費，會否影響本港零售業，王國龍指出，確實有不少港人北上消費，位於深圳的領展中心城，有約三成的消費是來自港人。不過，疫情前亦會有如此情況，只不過內地遊客來港的數目未恢復至以往水平，「因此數字睇落唔理想」。