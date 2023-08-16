TVB獲基匯資本吳繼煒認購CB　涉1.56億元　若行使持股達7.4%

電視廣播（0511，TVB）獲投資者注資。公司獲基匯資本聯合創辦人吳繼煒認購可換股債券，涉資1.56億元。若該批可換股債券獲悉數行使，TVB將向吳繼煒發行3,505.6萬股新股，佔公司擴大後已發行股本7.41%。



公司指出該批可換股債券年利息為3.5厘，年期為5年期，每股行使價為4.45元，較今日（15日）收市價有13.23%溢價。若悉數行使，公司須向吳繼煒發行3,505.6萬股，佔公司擴大後已發行股本的7.41%。至於大股東CMC Group持股比例，則由22.09%攤薄至20.46%。

公司指出是次發行可換股債券獲得款項淨額為1.552億元，將用於一般公司用途。於轉換任何可換股債券後，投資者將成為股東，這將進一步加強公司的股東基礎並使其多元化。

公司董事局又認為，近期於8月13日，以相對現有融資更有利的條款自華人文化集團公司及Young Lion Holdings Limited獲得7億元無抵押貸款融資後，吳繼煒認購可換股債券為公司未來前景的另一項證明，且對公司資本來源進一步多元化表示歡迎。

吳繼煒表示：「作為一名紮根香港的投資者，我致力於促進本土市場的增長。香港在金融、創新和國際互聯互通方面享有的獨特優勢，使其成為了衆多尋求挖掘大灣區巨大潛力的企業及投資者的重要樞紐。是次投資亦源於我對香港戰略位置所帶來的廣闊機遇抱持樂觀態度。」