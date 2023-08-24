建行︰6年前已減少對房地產開發貸款的支持　LPR下行影響可被抵銷

建設銀行（0939）半年溢利1,673.44億元人民幣（下同），按年增3.36%，每股盈利0.67元，中期不派息。

早已減少對房地產開發貸款的支持

近期，碧桂園、恒大等大型房地產企業引發債務危機，市場關注對內銀的影響。在中期業績發佈會上，建行董事長田國立笑稱，社會普遍以為房地產市場波動，建行會成為最大受害者，但其實，該行已在6年前重視住房租賃概念，慢慢減少對房地產開發貸款的支持，包括按揭貸款。

田國立反覆提及看到今天的房地產狀況，更為慶幸及早轉向，後續會支持國家租購並舉的趨勢，並相信危中有機。

建行上半年房地產企業的不良貸款率為4.76%，按年上升1.78個百分點，較去年底則上升0.4個百分點。另外，該行今年上半年增加境內房地產企業貸款，截至6月底為8,333億元，按年升9.25%。

建行稱，6年已慢慢減少對房地產開發貸款的支持z。

與政策導向同行 讓利支持實體經濟

現場銀行分析師發問，今年分別進行了兩次LPR (貸款市場報價利率)減息，建行下半年息差如何時，建行首席財務官生柳榮稱，貸款的重定價對於下半年影響較小，LPR的下行影響與存款利率的影響大抵可以互相抵銷。

他強調在第二季度人民銀行出具的報告中有表述，為了支持實體經濟的發展和化解風險，商業銀行應該保持合理的利潤和定稅以支持實體經濟的發展，建行將與政策導向同行，但仍會採取措施止住或延緩下滑態勢。副行長崔勇補充，今年政治層面較少提及「普惠金融」，「小微貸款」利率下降等話題，是已經「內化於心」，用新模式鞏固讓利實體經濟。

建行補充，將深耕新金融概念，以小額低息週期快為特點，向小微企業、農業、科創企業提供貸款，以技術流、投資流評價的方式擺脫「當鋪」思維，支持實體經濟及農業科創發展。現該類普惠貸款從2017年末的4千億已漲至如今的2.86萬億，實現6倍多增長，新增佔比從7.6%上升至27.3%，不良率從約8%降低至1.3%。