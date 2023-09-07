麥明詩日前出任非執董　傳承教育評估轉主板掛牌可能

日前宣布委任「十優港姐」麥明詩為非執行董事的傳承教育（8195）公布，正展望根據上市規則從GEM轉往主板掛牌，並按照3年營業紀錄（即截至2022年及2023年3月31日止兩個財政年度，以及截至2024年3月底止財政年度）初步評核該建議可能性。



截至2022年及2023年3月31日止兩個財政年度，公司錄得公司擁有人應佔年內溢利分別約2,720萬元及3,340萬元。有關溢利總額超過上市規則第8.05（1）（a）條所規定前兩個年度之股東應佔溢利要求4,500萬元。為滿足上市規則第8.05（1）（a）條項下最近一年不少於3,500萬元之股東應佔溢利要求，公司致力擴大其客戶基礎及提升集團之盈利能力。鑒於上一年度業務營運往績記錄良好，加上對主要業務持樂觀態度，公司力爭滿足所有相關要求，以於聯交所主板上市。

麥明詩每年收取36萬元袍金

公司於周一（4日）指出，已與麥明詩已訂立服務合約，自今日起初步年期為3年。她須根據公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則輪值退任及膺選連任。麥明詩有權收取董事袍金每年360,000元。其薪酬乃參考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。有關薪酬已獲董事會及董事會薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

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公司又指出，於今日交易時段後，與由麥明詩全資擁有的老麥工作坊訂立協議（「顧問協議」）。根據顧問協議，本公司已同意委聘老麥工作坊，而老麥工作坊已同意擔任公司顧問以提供諮詢服務，麥明詩（老麥工作坊之唯一董事）獲任命履行有關職責，固定年期為3年，自今日起生效。諮詢服務的範圍包括就公司的投資者關係及教育相關業務發展（包括但不限於幼兒發展）提供意見。根據顧問協議，公司將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年1,000,000元的顧問費用。

其後麥明詩於個人IG帳戶內指出﹕「亦在今天有多一個新崗位，有幸為傳承教育擔任非執行董事職務，結合自身經驗參與集團旗下教育團隊業務的商業規劃。本人十分欣賞集團主席袁裕深先生帶領之優質教育團隊，以及林溢欣導師的教學理念及努力拼搏的精神。 未來請多多指教 。順便多謝一位樣衰衰但好有義氣的同齡金融朋友玉成其事。」