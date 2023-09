資金風險增　港息回到金融海嘯前　但樓價未劈夠？｜伽羅華

近月國際局勢變化之快,讓人有時光倒流十多年的感覺,在美聯儲本月19日議息會前,滙豐率先發難,宣布周一將新造H按封頂息上調至4.125厘,而人民幣剛剛跌至1美元兌7.365,兩者不約而同都回到2008年金融海嘯前的水平,是否意味油塘親海駅劈價至7年前水平仍未夠?

滙豐一向與港府關係友好,去年美息連番加息,滙豐跟加的步伐都非常克制,但今年7月美息已加至5.5厘後,令本港一個月以上HIBOR全部都在4.2厘以上,12個月更達5.25厘,已經對港銀新造H按的利率構成壓力,加上近日樓價跌勢持續,銀行不預先有序加息,遲下追加的影響更大。

滙豐選擇於9月美聯儲議息前加H按封頂息,顯然封頂息變動與9月美息動向無關,若未來美聯儲再加息,不排除滙豐再上調最優惠利率(P)或H按息。根據FedWatch工具數據,市場認為9月美國議息維持不變的機率達92%,但近日油價再起升浪,紐約期油直撲每桶90美元關口,在通脹壓力增加下,今年稍後美息尚有上調空間,香港樓價大跌幾成定局。

滙豐此時加息,與金管局早前放寬銀行借貸成數有關,令資金風險大增,舉例以前1,000萬以上的自住物業,以前銀行可借估值5成,放寛後可借7成,要想借8至9成要循按揭公司的途徑,這將令按揭公司的按保業務風險增加。

最近新公布的中原城市領先指數顯示,樓價過去4周已連跌2.19%,報161.79,今年首季的小陽春升幅有可能在年底前抹平,有樓價圖表派估計,明年第三季前可能跌多20%,那麽按揭公司將是第一個輸家,按足八成以上的業主有可能斷供,銀行此時自是加強風險管理,而金管局最重要任務是確保銀行系統風險,而非逆周期去刺激經濟。

內地經濟下行已是不可逆轉的趨勢,近期中央已經將幾乎撤銷所有限制內房交易的政策,連零首付這類等同送樓的舉措都用上了,確實對部分一線城市如北京有短暫刺激作用,催谷了部分潛在的購買力,但同時亦湧現大批急於放盤的業主,這反映市場對房市前景的信心極度虛怯,現在仍有官媒死抱「房住不炒」的口號,只會令人質疑中央救市的決心。

上周中國海關總署公布的數據顯示,以美元計,中國8月份出口按年下跌8.8%,連跌四個月,進口按年亦跌7.3%。8月出口與進口按年跌幅均較7月略有改善,但下跌趨勢持續,撇除中美及中歐間貿易因關係緊張而萎縮的因素,也顯示全球經濟需求疲弱,同樣中國內部需求亦差,出口表現不濟,外國直接投資銳減,導致人行捍衛人民幣的底氣不足。

