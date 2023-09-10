資金風險增　港息回到金融海嘯前　但樓價未劈夠？｜伽羅華

近月國際局勢變化之快，讓人有時光倒流十多年的感覺，在美聯儲本月19日議息會前，滙豐率先發難，宣布周一將新造H按封頂息上調至4.125厘，而人民幣剛剛跌至1美元兌7.365，兩者不約而同都回到2008年金融海嘯前的水平，是否意味油塘親海駅劈價至7年前水平仍未夠？

滙豐一向與港府關係友好，去年美息連番加息，滙豐跟加的步伐都非常克制，但今年7月美息已加至5.5厘後，令本港一個月以上HIBOR全部都在4.2厘以上，12個月更達5.25厘，已經對港銀新造H按的利率構成壓力，加上近日樓價跌勢持續，銀行不預先有序加息，遲下追加的影響更大。

滙豐選擇於9月美聯儲議息前加H按封頂息，顯然封頂息變動與9月美息動向無關，若未來美聯儲再加息，不排除滙豐再上調最優惠利率（P）或H按息。根據FedWatch工具數據，市場認為9月美國議息維持不變的機率達92%，但近日油價再起升浪，紐約期油直撲每桶90美元關口，在通脹壓力增加下，今年稍後美息尚有上調空間，香港樓價大跌幾成定局。

受商譽減值等因素影響，滙控去年第4季錄39億美元稅前虧損。（資料圖片）

圖表派料港樓明年第三季再跌兩成

滙豐此時加息，與金管局早前放寬銀行借貸成數有關，令資金風險大增，舉例以前1,000萬以上的自住物業，以前銀行可借估值5成，放寛後可借7成，要想借8至9成要循按揭公司的途徑，這將令按揭公司的按保業務風險增加。

最近新公布的中原城市領先指數顯示，樓價過去4周已連跌2.19%，報161.79，今年首季的小陽春升幅有可能在年底前抹平，有樓價圖表派估計，明年第三季前可能跌多20%，那麽按揭公司將是第一個輸家，按足八成以上的業主有可能斷供，銀行此時自是加強風險管理，而金管局最重要任務是確保銀行系統風險，而非逆周期去刺激經濟。

內地經濟下行已是不可逆轉的趨勢，近期中央已經將幾乎撤銷所有限制內房交易的政策，連零首付這類等同送樓的舉措都用上了，確實對部分一線城市如北京有短暫刺激作用，催谷了部分潛在的購買力，但同時亦湧現大批急於放盤的業主，這反映市場對房市前景的信心極度虛怯，現在仍有官媒死抱「房住不炒」的口號，只會令人質疑中央救市的決心。

上周中國海關總署公布的數據顯示，以美元計，中國8月份出口按年下跌8.8%，連跌四個月，進口按年亦跌7.3%。8月出口與進口按年跌幅均較7月略有改善，但下跌趨勢持續，撇除中美及中歐間貿易因關係緊張而萎縮的因素，也顯示全球經濟需求疲弱，同樣中國內部需求亦差，出口表現不濟，外國直接投資銳減，導致人行捍衛人民幣的底氣不足。

中國經濟：A truck moves a shipping container at Lianyungang Port on April 5, 2018 in Lianyungang, China. （Getty）

人行連托幣價54日破紀錄 仍失守7.36

據了解，人民幣匯率中間價是參考多家商業銀行的報價產生，而人行建議商業銀行在報價時盡可能參考前一日收盤價，但實際上人行加入「逆周期因子」因素，這個因子被視為人行對匯價的指導方向。當翌日人行公布中間價的官價時，高於市場的估算，大家便可以理解為人行托價，反之就是壓價。

彭博本月7日一篇報道稱，人行已連續54日將中間價訂在較市場預期價格強，創下2018年有紀錄以來最長紀錄，眾所周知中間價影響在岸人民幣價格，在岸的帶動離岸，但近年中國希望以本幣進行國際貿易，結果俄羅斯、沙特阿拉伯、阿根廷、巴西、印尼及澳洲等國從出口商品往中國的交易賺取大量人民幣，但幾乎不約而同將手上人民幣回流至香港離岸市場，就算四大國有銀行傾盡手上美元護盤，仍然難阻離岸人民幣的跌勢，再倒迫在岸人民幣低處未見低。

為何離岸人民幣市場會出現失控？資料顯示，整個離岸人民幣規模不大，估計僅1.5萬億元（人民幣．下同），香港離岸市場佔七成，即人民幣資金池約1萬億元，理論上不可能帶動內地廣義貨幣M2餘額約287萬億元的在岸市場，然而，假若離岸人民幣實際規模不是1.5萬億元，而是遠遠高於此數，香港離岸人民幣匯價便有機會失控。

圖為一張人民幣100元紙鈔及三個1元硬幣。（Reuters）

離岸人幣支付一年流轉70次 惹人疑

有內地網民做了一個有趣推斷，根據2022年全球銀行金融電信協會SWIFT提供的國際總支付金額2,000萬億美元，以及人民幣全年支付佔比2.13%計算，按美元計的人民幣支付額約42.6萬億美元，去年人民幣兌美元平均價格為6.726，即大約286萬億元，中國本身雖然也有跨境人民幣結算系統CIPS，去年總支付金額為96.7萬億元，但大部分正常交易亦報上SWIFT，所以使用286萬億元的金額已接近實際情況。

由於資金雙向流動，實際流動的單向資金143億元，以不足兩萬億元的離岸人民幣需要流轉70次，否則很難營造百萬億元的國際支付，有人會反駁，這推斷忽略人民幣貿易融資因素，但勿忘不少離岸人民幣會以香港定存或回流內地銀行間債市購債生息，所以相抵下分別不大，除非CIPS支付紀錄未全數反映，這便很難估算離岸人民幣實際規模。

無論如何，今輪人民幣跌勢顯示市場對中國經濟前景的憂慮，亦反映內地居民對中國經濟復甦信心未復，已經有學者建議中央應放寬行業管控，但要政府少管經濟，談何容易呀！

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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