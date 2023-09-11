iPhone 15將登場　內地傳推出Phone殺令　內蒙醫院員工亦接獲通知

蘋果新手機iPhone 15系列即將登場。不過卻內地傳出對有「Phone殺令」，《華爾街日報》及《彭博》先後引述消息指出，禁止政府官員於工作期間使用iPhone或其他外國品牌裝置，並擴至國企及其他官方機構後，有英國傳媒引述消息指出，在最近數個星期包括核電廠及位於內蒙古的醫院亦收到相關禁令通知。



報道引述一位中核集團員工指出，8月時接到管理層通知，不可將iPhone及Mac機帶來辦公大樓，又指出中電信（0728）曾派員到其辦公室銷售內地品牌手機，直指「美國安全機構可以透過安全漏洞控制蘋果的設備，目標不僅是軍方人士，亦包括各行各業的關鍵人員」。

網上流傳的iPhone 15實機開箱（twitter@intechverse）

內蒙古公立醫院的護士亦透露，醫護人員在8月底收到當地政府通知，要求停止使用iPhone並提及iOS系統的「巨大安全風險」。另有數名來自政府部門或國企員工亦證實針對使用iPhone或Mac機的禁令，更指出非正式禁令於數年前已存在，有公安透露早已被禁止使用iPhone。

另有來自北京公務員指出，與軍方有關的中央政府部門數年前已禁用iPhone，在過去2年包括非敏感的各部門公務員，均被鼓勵使用華為等中國品牌手機。