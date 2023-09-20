金管局余偉文指低通脹與低利率　穩定增長環境已過去

金管局總裁余偉文指出，儘管全球經濟具有韌性，可是投資市場仍面臨強勁阻力，與核心通脹高企﹑央行貨幣政策或會在長時間內維持緊縮狀態，以及經濟增長乏力。



余偉文出席第五屆中投論壇並發表演說，指出自第二季以來宏觀環境有改善，已發展市場央行預料將接近加息周期頂部；儘管利率上揚，全球經濟仍較預期具彈性，目前更有機會出現軟著陸而非衰退，大多數股市因而反彈。

不過余偉文亦指出縱使整體通脹呈下降趨勢，核心通脹仍然高企。需時多久才降至央行目標仍存在高度不確定性，特別是人口變化導致勞動力市場持續緊張，加上地緣經濟分散加劇促使全球供應鏈重組﹑向清潔和可再生能源過渡，都會令投入成本上升並推高通脹。

由於持續的通脹壓力，他預期央行的貨幣政策可能會在較長時內維持緊縮狀態，意味利率會在較時間內處於高水平。塘然短期內全球衰退的可能性較小，但他指出世界許多地區的經濟增長仍低於趨勢，全球經濟可能無法維持長期的高利率，一些領域的疲軟以及全球製造業和貿易的萎縮已經浮現。此外，自3月美國銀行業動盪以來，銀行收緊了貸款標準和信貸供應，這將給經濟增長帶來壓力。

余偉文表示，經濟衰退的風險仍然存在。新冠疫情之前的低通脹、低利率、穩定增長的環境，可能已經成為過去，市場正在進入一個通脹上升、利率上升、增長更加不穩定的新宏觀環境。