香港8月通脹按年升1.8%　政府指衣履和外出用膳升幅明顯

政府統計處今日（21日）公布公布8月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，8月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.8%，與7月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在8月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.5%，較7月份（1.6%）略低。



統計處指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至8月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至7月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

煙酒產品價格按年升近2成

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.8%、1.7%及1.8%，而7月份的相應升幅則分別為1.9%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年8月份的按年升幅分別為1.5%、1.4%及1.6%，在7月份的升幅則分別為1.6%、1.5%及1.6%。

統計處表示，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、衣履（上升6.6%）、電力、燃氣及水（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、雜項物品（上升2.2%）、交通（上升1.5%），以及住屋（上升0.8%）。

另一方面，綜合消費物價指數在8月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.5%）和基本食品（下跌0.1%）。

以今年首8個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.8%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.6%及1.8%。

政府料短期內通脹維持溫和

政府發言人表示，8月份基本消費物價通脹維持溫和。電力價格按年繼續顯著上升，但增速進一步放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟活動進一步恢復而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。