內房｜建業地產發聲明　指宣告破產傳聞不實　續以保交樓為目標

建業地產（0832）於官網發聲明，指出注意到有自媒體於相關網續平台發布「建業地產宣告破產」﹑「未能支付9,800億到期銀行貸款及762億元利息」﹑「暫停支付所有款項」﹑「裁員僅剩下數百人」等信息。公司指出有關內容為不實信息，嚴重侵害公司商譽，並造成惡劣社會負面影響。同時請相關自媒體立即刪除不實信息並消除負面影響，以及保留依法進一步追究相關主體法律責任的權利。



公司於聲明內又指出，長期以來落實中央「保交樓﹑保民生﹑保穩定」精神，積極穩步推進各項工作。今年首3季累計完成交付2.32萬個單位，涉及樓面面積339.1萬平方米，其中提前交付7,585個單位。

公司表示未來會繼續以「保交付﹑保經營」為目標，積極與各方溝通，確保公司實現持續穩定經營。

去年七月，建業引入河南國資河南鐵建集團，控股股東胡葆森將向鐵建集團以每股0.7325元，出售8.85億股股份，佔建業地產已發行股本的29.01%，套現共6.48億元。

不過今年6月，建業地產表示未能在當日寬限期結束前，支付2024年到期之7.75%優先票據的利息，為確保公平對待所有境外債權人，該行暫停向所有境外債權人進行支付。