憧憬施政報告有驚喜　低成交下港股回穏｜許繹彬

本周在國內國慶長假期後，內地股票市場重開，滬深兩地投資者可透過港股通買賣港股；北水重臨港股，成交額雖有所增加，但只是稍作改善。本周一（9日）因颱風所致，港股僅有半日市，成交額參考性不高。本周二（10日）港股才算正式重回正軌，在北水重臨下，成交額未見顯著增加，仍維持不足800億；可見中港兩地投資者對投資港股的情緒，未有顯著改善，仍持觀望態度。

繼中國恒大（3333）之後，於國內國慶長假期間，傳出另一指標份子碧桂園（2007）再因未能償還4.7億元到期債，懇請債權人給予時間，及其集團內的可用持續資金，出現不斷下降的現象，因而令外間再度傳出會步恒大的後塵，踏上破產之路，令一眾在港上市的內房及物管股，股價變得舉步為艱，前景一片黯淡。

筆者認為，踏入10月股災月，全球股市走勢在首周呈現不穏的狀態，一向強勢的股票市場如美國及日本，亦曾作出大幅調整，加上以巴衝突會否再度惡化，亦困擾著全球股票市場，投資者對後市呈現戒心，在投資取態方面變得保守，實屬正常；回看港股，今年不論從成交或走勢方面，都可用乏善足陳來形容。以首三季數據來看，肯定跑輸其他主要國家的股票市場；所以踏入十月，投資港股的取態變得更為被動；由於重磅股在今年持續出現一浪低於一浪的格局，令投資者在本月只好忍手；但從近期走勢來看，港股已出現五連升的現象，指數亦從上周低位17094點，反彈至現在靠近18000點水平，足足反彈近千點，令投資者深感意外，好像完全不受十月效應的影響。

筆者認為，港股近期走勢儘管看似凌厲，但成交額仍然維持在不足千億的苦況，加上升至某個重要心里關口時（如18000點），便呈現持續拉鋸格局；是否轉勢，仍有待觀察；全球股票市場，在股災月暫未見到急跌的情況。以美股為例，美國聯儲局官員突然發表鴿派言論，來抵消以巴局勢緊張為市場所帶來的憂慮，令美股在谷底回升；國內的數據則好壞參半，市場充斥著又有再出招刺激經濟的可能；而香港情況也不例外，在多個學者、政商界及不同財務團體的不斷自薦良策下，一致聲音均認為需要切實執行減股票印花稅及樓市要撤辣招，才有望挽救現時疲弱的經濟，亦是唯一的出路。

所以，市場上均普遍認為，本月下旬舉行的港府施政報告會議內，會提出上述救市方案，從而令港股在現階段回穏，亦可能令淡友有所收斂，而令走勢突然轉強。如投資者亦認為是次政府在施政報告上確實會為全港市民帶來預期的驚喜，港股有望於會議前夕重上18300點以上水平，而受惠股首選香港交易所（0388），不妨跟風走轉。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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