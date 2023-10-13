億萬富翁聚居地香港排第8輸星洲　內地一城市富豪人口十年料增95%

財富和投資移民諮詢公司Henley & Partners最新發表《2023年億萬富翁報告》指出，全球億萬美元富翁按年增加12%，達到2.8萬人，當中有305人居於香港。而在全球億萬富翁十大定居地之中，香港排名第8，較去年上升3位，惟仍輸排名第7的新加坡。



報告發現億萬富翁最為集中的地方為美國（10,660人），其次為中國內地（2,358人）、德國（1,050人）及印度（1,035人）。全球億萬富翁十大定居方面，美國佔據頭三名，紐約位列第一，有775人，其次為三藩市灣區及洛杉磯。至於亞洲有4個城市或地區，躋身十大，其中北京及上海分列第5及第6。

該報告預計，至2033年億萬富翁人數，將增加38%，達到約3.9萬人。其中億萬富翁人口增長最快是杭州，預計將有95%的升幅，深圳也將增加88%，成為增長第二快的城市。

另外，沙特阿拉伯的利雅德和印度的德里的富豪人數，將分別增加85%，孟買億萬富豪人數預計大增80%，杜拜則會增加78%。至於澳洲的墨爾本丶悉尼及珀斯，其億萬富豪人數的增長也會有67%至57%。