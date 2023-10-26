MPF｜GUM指至10月19日人均虧損3940元　港股基金表現最失色

環球股市在10月份表現疲弱，其中港股失守17000點大關，為去年11月上旬以來新低。投資市場表現失色，打工仔強積金帳戶難免錄得損失。強積金顧問公司GUM指出，截至10月19日強積金帳戶人均虧損3,940元，年內虧損則為4,411元。



GUM指出港股基金表現最為失色，10月錄得虧損3.9%，混合資產基金（股票比例80至100%）於月內虧損2.5%，預設投資策略基金（核心累積基金）及預設投資策略基金（65歲後基金）均虧損1.2%。強積金保守基金於月內表現最佳，錄得0.2%回報。

從年初至今，港股基金累跌14.2%，為表現最差，混合資產基金（股票比例60至80%）錄得虧損1.9%。美股基金表現最佳，年內回報為14.2%，隨其後為預設投資策略（核心累積基金），年內回報為4.2%。

對於GUM就10月強積金表現的評論，積金局指出就坊間經常發表每月或季度短期強積金投資升跌的數字，計劃成員必須明白強積金是跨越超過40年的長線投資，透過 「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資。強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理強積金，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

積金局又指出，強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。計劃成員應避免集中投資在單一市場或資產類別。