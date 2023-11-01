港鐵稱瑞典一鐵路經營權提早至明年3月終止　料產生7億元開支

港鐵（0066）宣布提早與斯德哥爾摩交通公司，就終止MTR Pendeltagen AB對斯德哥爾摩通勤鐵路委託協議的補充協議，並須為提早終止委託協議支付5.8億瑞典克朗（約4.06億元）。港鐵指出鑒於前述事件，及需就逐步縮減營運支出﹑將需要撇銷若干資產及預期截至終止日期前為履行MTR Pendeltagen AB就委托協議下的責任，而產生的淨支出計提撥備，預料須於截至今年底止年度綜合損益表中確認開支約10億瑞典克朗（約7億元）。



港鐵指出在2015年12月其附屬公司MTR Nordic AB獲斯德哥爾摩通勤鐵路的營運及維修專營權，並於2016年12月11日開始營運，為期10年。該專營權預期於2026年終止。斯德哥爾摩通勤鐵路由MTR Nordic AB全資附屬公司MTR Pendeltagen AB負責鐵路營運。

公司指出如2022年報所述，該財年斯德哥爾摩通勤鐵路的營運因營運人員短缺及維修問題受到影響。在今年上半年的中期報告內，斯德哥爾摩通勤鐵路繼續面對當地車長短缺及維修問題等挑戰。

在今日（1日）MTR Pendeltagen AB與斯德哥爾摩交通公司就提早終止委託協議訂立補充協議。根據該補充協議，MTR Pendeltagen AB營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的委託協議須於2024年3月2日終止，並移交予新營運商。同時MTR Pendeltagen AB須支付5.8瑞典克朗，其中包括因提早終止協議而就斯德哥爾摩交市公司產生的相關額外支出，而支付的2.8億瑞典克朗，以及就解決有關營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的其他尚未解決的問題而支付3億瑞典克朗。此外MTR Pendeltagen AB將於終止日期向新營運商無償轉讓若干存貨﹑備件及資產。