習近平定調新中美關係　時間證明「習拜會」真正成果｜ 伽羅華

中國國家主席習近平赴美出席APEC領導人峰會，並與美國總統拜登進行閉門會，會後雙方不但沒有聯合聲明，而且拜登再戲謔習近平為獨裁者，中國外交部雖然作出反擊，也沒有點名拜登名字。面對美方多方刁難，中方表現仍然溫吞水，至少反映中國正試圖在外交策略作出重大調整，不願節外生枝。

中美元首會後雖沒聯合聲明，但據美方消息透露，習近平私下仍是對拜登作出一些積極回應，包括中美成立工作小組，共同處理類嗎啡藥物芬太尼出口問題、重啟自眾議院前議長佩洛西訪台後便一直中斷的軍事溝通機制，以及一些相關經濟議題。

具體來說，雙方在經濟相關領域並沒有達成任何實質性協議，具體工作要交由財長耶倫及商務部長雷蒙多牽頭的工作小組處理，重要的是要看中國在撤銷貿易壁壘及外資投資關卡投入多少誠意及決心。

圖為 2023年11月15日，在美國加州三藩市舉行亞太經合組織峰會期間，美國商務部長雷蒙多出席在費羅麗莊園舉行的「習拜會」會面。（Reuters）

反間諜法難保障正常商務安全

今年8月生效的《反間諜法》為政府提供更多法律依據，以「保護中國國家安全機密」之名控制在華的美資企業，但與不少內地法規一樣，國家安全機密的定義往往含糊不清，執法人員隨意闡釋法理，司法裁決受政治影響嚴重，令正常的國際商務安全難有保障。

面對內地經濟深陷困境，習近平赴美已非為出席APEC峰會那般簡單，他對美國有所求，拜登亦希望借習拜會緩和台海及南海的緊張局勢，正如拜登呼籲習不要干預台灣選舉，習也要求美方表態反對台獨，今後不要再軍援台灣，雙方都在台灣問題設下紅線，看似互不退讓。最近傾向中方的白營柯文哲突然屈從藍營建議的合作方式，極可能以侯柯配迎戰綠營的賴清德，已經是中方能夠做到的戰略退讓。

在習近平赴美前夕，新華社連發五篇「推動中美關係迴歸正軌系列評論」，為主席破冰之旅定調。《人民日報》也發兩文，一篇是中美「重返峇里島、通往舊金山」，另一篇報導也提及傳承飛虎隊精神，「「美中兩國人民的友誼將不斷延綿」。言外之意，溢於言表。

岸田文雄：Japanese Prime Minister Fumio Kishida speaks at a press conference during his official visit, at Putrajaya, Malaysia, 05 November 2023. （Reuters）

仇美大反轉親美 重演清零政策倉卒退場

官宣180度由仇美至親美，變調之大令內地小粉紅無所適從，很多不知好歹的帳戶被封，以配合官方親美的主旋律。歷史雖不會簡單重複，但卻驚人地相似，記得去年底中國政府在毫無預警下突然退出清零政策，沒有給與調整緩衝期，亦沒有合理解釋為何調整，所以政策大轉彎隨時以迅雷不及掩耳般到來。

如果說仇美至親美是迫不得已的權宜之計，那麼習近平與日本首相岸田文雄於16日進行長達65分鐘的會面，時間僅次於中美元首會談，會後雙方同意「以建設性的方式通過會議和對話尋求解決爭端的方法」。雖然共識內容模糊，但顯然為福島海產重啟出口舖路，因為召開會議是以科學數據為基礎，連國際原子能機構都已定調日本排放的核處理水對人類和環境的幅射影響「微乎其微，可以忽略不計」，撤銷福島海產出口禁令將指日可待。

中日會晤或為撤銷海產禁令舖路

APEC峰會是習近平借用來宣揚他務實外交的首個舞台，他放棄參與APEC峰會首日（15日）的晚會活動，轉為出席美國商界晚宴，顯見他急於改善中國在美國商界的形象，以緩解近月外資瘋狂走資的勢態。

晚宴幾乎匯集全美的商界精英，包括花旗執行官Jane Fraser、埃克森美孚執行官Darren Woods、微軟執行官Satya Nadella、Tesla執行官Elon Musk及蘋果公司執行官Tim Cook。晚宴由美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、亞洲協會、美國外交關係協會以及美國商會等團體聯合舉辦，每位入場費2,000美元，與習近平同枱的收費4萬美元。

據CNBC引述一位當晚與會的商界人士形容，習近平面帶笑容，表現親善，強調中國對世界並非威脅，中國是和平國家，不尋求與別國展開熱戰及冷戰，這令與會嘉賓感到非常意外。

圖為11月15日，習近平在亞太經合組織的一個場外晚宴上發表講話，晚宴有多名美國企業高層出席。（Reuters）

美商界稱難認真對待習言論

該名商界坦言，當你看到台海及南海中方開打的架勢，以及中方盜竊科技的行為，你很難將習主席的言論認真對待，她補充：「中國是全球具規模的經濟體，你不能漠視它的存在，需要尋求與它共存的方式，若能有合作的領域，嘗試一下也無妨。不過，我對習主席重新為中美關係定調頗感興趣，究竟他下屬的官員和14億人民如何理解他的新中美關係，儘管我對此沒不切實際的期待。」

她提到當晚商界原預期習近平會繼續吹噓中國市場的龐大，以往對外開放市場的豐碩成果，未來深化改革將帶來的多少商機，卻未料到習的演講詞更多著墨於中國對外關係，她強調不少商界正在評估他們在華業務的風險，對他的演講詞表示歡迎，但時間會證明他返回中國後究竟有幾多真正的改變。

拜登與習近平會面後，他在周四（16日）上午APEC峰會發表演說，拜登提到習問為何美國那麼關注太平洋事務時，他回應「美國就是太平洋的國家」，他說美國在區內角色就是要讓大家進行正常商貿，所以任何造成區內不穩的因素都是美國的事務，他的發言即時被台下掌聲打斷，接著他又稱，雖然習拜會有一定成果，但大家亦無需憧憬中美關係從此「all kumbaya和諧」，或許雙方已經滿意這種暫時「鬥而不破」的局面，畢竟兩者都經受不起一場世界大戰。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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