習近平定調新中美關係　時間證明「習拜會」真正成果｜ 伽羅華

中國國家主席習近平赴美出席APEC領導人峰會,並與美國總統拜登進行閉門會,會後雙方不但沒有聯合聲明,而且拜登再戲謔習近平為獨裁者,中國外交部雖然作出反擊,也沒有點名拜登名字。面對美方多方刁難,中方表現仍然溫吞水,至少反映中國正試圖在外交策略作出重大調整,不願節外生枝。

中美元首會後雖沒聯合聲明,但據美方消息透露,習近平私下仍是對拜登作出一些積極回應,包括中美成立工作小組,共同處理類嗎啡藥物芬太尼出口問題、重啟自眾議院前議長佩洛西訪台後便一直中斷的軍事溝通機制,以及一些相關經濟議題。

具體來說,雙方在經濟相關領域並沒有達成任何實質性協議,具體工作要交由財長耶倫及商務部長雷蒙多牽頭的工作小組處理,重要的是要看中國在撤銷貿易壁壘及外資投資關卡投入多少誠意及決心。

今年8月生效的《反間諜法》為政府提供更多法律依據,以「保護中國國家安全機密」之名控制在華的美資企業,但與不少內地法規一樣,國家安全機密的定義往往含糊不清,執法人員隨意闡釋法理,司法裁決受政治影響嚴重,令正常的國際商務安全難有保障。

面對內地經濟深陷困境,習近平赴美已非為出席APEC峰會那般簡單,他對美國有所求,拜登亦希望借習拜會緩和台海及南海的緊張局勢,正如拜登呼籲習不要干預台灣選舉,習也要求美方表態反對台獨,今後不要再軍援台灣,雙方都在台灣問題設下紅線,看似互不退讓。最近傾向中方的白營柯文哲突然屈從藍營建議的合作方式,極可能以侯柯配迎戰綠營的賴清德,已經是中方能夠做到的戰略退讓。

在習近平赴美前夕,新華社連發五篇「推動中美關係迴歸正軌系列評論」,為主席破冰之旅定調。《人民日報》也發兩文,一篇是中美「重返峇里島、通往舊金山」,另一篇報導也提及傳承飛虎隊精神,「「美中兩國人民的友誼將不斷延綿」。言外之意,溢於言表。

