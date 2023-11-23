聖誕假將至　相關股因而受惠｜許繹彬

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入十一月，港股的波幅相對較早前的三個月，確實沒有那麼驚濤駭浪，但卻反而令有傷投資港股的投資者迎來「谷極谷唔起」，「升極升唔穿」的感覺；投資者為何有這樣的感覺? 相信是港股近期多次試圖闖穿18,000點後，就顯得後勁不繼，及進入了自動回調機制；在無聲無色下，便會自動回調至17,400點左右，然後又好像「矮仔爬樓梯」一樣, 很不容易地一級一級再度爬上近18,000點水平；因此，一到達此處時，投資者顯然有點戒心，在恐防港股再回調的心理下，寧願先行沽貨或減磅，再在低位從新部署；最氣憤的是，美股在十月稍作調息後，於本月就美債回落及加息步伐稍作緩和的情況下，道指已升穿35,000點，更直逼八月高位近35,500點的水平；而一向深受港人關注及熱愛的納指，亦已升穿14,200點，直逼半年高位；相反，港股在全球股票市場上確實非常見笑，當外圍市況不斷做好，連國內Ａ股市場亦見靠穩的情況下，維持在18,000點以下水平都要苦苦掙扎；就算在外圍市況帶動下高開，其後則顯得力不從心, 完全後勁不計，不是高開低走，就是收市的升幅消失了一截, 更甚的是在無緣無故的情況下倒跌。究竟港股要服食什麼靈丹妙藥，才能令港股重新振作？

踏入11月，港股確實有站穩的趨勢，成交亦出現顯著的改善。﹙資料圖片﹚

筆者認為，踏入11月，港股確實有站穩的趨勢，成交亦出現顯著的改善，每天平均可有千億成交，有數天更能超越千億，從成交上來看，總算一洗近三個月以來的頹風；如氣氛能持續，筆者有感可能已見今年低位，在今年結束前的交易日，相信會出現穩中尋求突破的格局。但由於港股受著歐美基金持續調整對港股的投資比重下，令港股已經持續欠缺歐美資金的支持，所以現階段在美股不斷做好的情況下，資金只會繼續留戀在歐美市場，或只會選擇亞洲其他國家，如日本、韓國及澳洲等，而港股可能得不到直接的受惠。未來，港股是否能夠衝穿重要心理關口，確實取決於國內連番出招的振興經濟政策是否有顯著的成效，特別是在挽救內房的策施上，是否有顯著成效等；而港股的好壞絕對是取決於國內流入的北水多少；近期人民幣匯率顯著轉強，令流入的北水亦大有改善，因而近日港股成交亦顯著增加，或多或少亦是因為此因素。儘管港股看來今年可能已經見底，但要像去年一樣會在十一月起作出「釜底抽薪」，如用現階段的投資環境或氣氛作出評估，相信並非易事。建議投資者仍以17,400點作為支持區，在毫無起色的情況下，18,100點仍是重要阻力位。適逢普天同慶的聖誕假期將至，又是市民外遊的高峰期，在下月將會外遊的人士，應該會在現階段開始作事前的準備，當中策劃旅遊路線相信是必然的事，其中同程旅行(00780)相信亦因此而受惠。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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