港股尋底　若無政策出台　憂延續逢反彈必沽局面｜許繹彬

十一月份快將過去。儘管十一月的成交確實有回暖跡象，但始終都未能擺脫18000點的魔咒，恒指在三次大成交下，曾向18000點的關口嘗試衝關，可惜全部都無功而回；更令人心淡的是，在衝關不遂後，恒指即急促回落至17000點邊緣，重要支持線再度失守；昨天情況更甚為惡劣，指數在大成交下跌穿17000點，低見16881點，與今年低位相比只差2點；從本月高位與昨天低位相比，下調已超過1,000點，對投資者來說，這簡直可以「天堂與地獄」來形容。

筆者認為，今日已經是本月的最後一個交易日，除了已肯定恒指暫在18000點以上出現三頂不破的格局外，恒指更已出現連續四個月下跌的困局。以目測來看，粉飾廚窗工作好像沒有在恒指出現；對投資者而言，本周恒指的確在毫無先兆的情況下，作出大幅調整；部份昔日充當支撐大市的龍頭大股，如美團（3690）在公佈業績後，純利增長超過6成之多，勝過市場預期，但市場則有另一睇法，基於對國內內需前景存著太多不確定的憂慮，因而對美團未來的前景亦產生無限戒心，令大行紛紛調低其目標價，其股價除跌穿100大關外，更跌至3年新低位，這比去年恒指跌至低位時的情況更為恐佈。儘管外間均一直認為復甦程度遠比香港好的澳門，當中屬藍籌中堅份子的銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928），其股價好像吃了瀉藥一樣，雙雙創下52周新低，昔日的光環亦盡失。而恒指在本周再度成為全球焦點，除在點數上早已被日經遠遠超離近一倍這事實外；連帶一直被譽為亞洲第二梯隊的台灣加權指數，亦趁著恒指反覆下跌的情況下，以不費吹灰之力就已成功超越恒生指數，對上一次超越已經是1998年。港股今年跌幅已經受全球關注，究竟港股在餘下一個月，還有什麼「創舉」？相信投資者已無心想像。

筆者認為，恒指本周出現如此慘烈的調整，其中一主因相信是由於本港銀行體系在年底前對現金的需求急劇上升，令本港原本已非常緊張的現金流，變得雪上加霜；亦因此緣故，衡擊香港銀行融資成本的一項重要指標Hibor，急升至16年來的最高水平。利率的上升，無擬對投資者在股票市埸的融資及需供樓的業主，增添沉重的壓力。眾所周知，回望2020年，儘管有新冠疫情肆虐，但當時的Hibor依然持續在低位徘徊，投資者在低息環境下，自然也會在投資市場上較為進取，因而令當時的股市及樓市的表現顯得亮麗，股樓更創下歴史高位；但時至今日，股樓在持續高息的纏擾下，已經出現連跌多月的慘況；加上，適逢年底將至，投資者快將要籌備交稅及準備資金過年之際，本周 Ｈibor突然再度抽升，投資者未必想再「捱」貴息的情況下，先行在流動市場進行套現，這亦屬正常，股票市場因而首當其衝。再者，一直依賴國內政策的好壞而取決於未來的走向的港股，本周初受鄰近的深圳樓市突然傳來打減價戰的消息，超過七成二手房低於參考價出售，令原本已有所起息的內房股，再度下挫，再令人對國內經濟復甦的步伐而產生憂慮，內需問題更令人不得不產生擔憂；一直強勢的汽車股亦因而受牽連，汽車龍頭比亞迪（1211）股價亦急促回調；濠賭股、餐飲股等亦紛紛走低；美團儘管業績亮麗，但因憂慮其前景而急挫；港股受壓於高息及國內復甦的問題，及昨天適逢期指結算，淡友借美團的不利消息下，成勢將好友逃殺，導致斬倉盤湧現，投資者好像「要錢唔要貨」，令昨日恒指出現大成交下跌市，後市前景實在令人增添憂愁。

筆者表示，外間很分析及投資者均被月初港股衝上18000點的氣勢而蒙蔽，大部份股民以為在餘下的時間可看好一點，但可惜全城大跌眼鏡！儘管現階段人民幣匯率終於從低位持續回升，但由於持續不振的港股，結構已經出現嚴重受損，因此亦不能令其起死回生！現階段對投資者而言，相信已經出現信心危機；對於剩餘一個月就完結的港股，若港府仍沒有對症下藥的刺激成交方案出台，恐怕未來只會繼續出現「逢反彈、必沽貨」的現象。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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