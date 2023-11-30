新加坡與蘇黎世並列全球生活成本最高城市　香港排名降至第5

全球生活成本最高的城市仍然在東亞區。據經濟學人智庫（EIU）最新公布的2023年度全球城市生活成本調查顯示，去年位列榜首的新加坡，今年與瑞士蘇黎世並列為全球生活成本最高城市。另一個瑞士城市日內瓦及紐約，則並列第3。至於香港排名則按年下跌1級至第5名。



EIU指出調查在今年8至9月進行，合共對173個城市進行調查，當中函蓋200項通用商品與服務。調查發現若以當地貨幣計算，物價平均上升7.4%，較2022年的8.1%升幅放緩。不過升幅仍較2017至2021年間的平均升幅快。

報告對城市生活成本指數的計算方法，會將當地貨幣轉換成美元。由於瑞士法郎兌美元升值，促使蘇黎世排名由2022年的第6名攀升至第1。

新加坡則在過11年中，有9年居於榜首。作為商業投資首選地點，新加坡在服裝﹑食品雜貨及酒類物價為世界之最。同時當地嚴格控制汽車數量，促使交通成本較世界其他城市高。

北京及東京排名均跌逾20位

不過日本﹑中國及俄羅斯的城市排名受到匯價因素影響而下跌。東京及北京排名分別按年跌23名及26名，兩者並列60位，生活成本指數為69，香港的生成本指數為98。

展望明年，EIU認為隨著加息效應逐漸影響經濟活動及消費者需求，預料通脹在明年會進一步放緩。不過以色列與哈馬斯之間的衝突，或推高能源價格。同時厄爾尼諾現象推動食品價格上揚。加上各地息口政策不同，或令到地區之間差別擴大。