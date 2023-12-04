阿里旗下阿里網絡一拆四　杭州灝月接手7公司股權

阿里巴巴（9988）繼續進行大型架構重組，集團旗下阿里網絡「一拆四」，分立為存續公司阿里網絡、杭州灝月、傳濱科技、傳航科技。不過，分立後，各公司的股東及持股比例，與分立前的阿里網絡股東及持股比例仍然一致。



此外，阿里網絡原本所持有圓通速遞（滬：600233）、美凱龍（滬：601828）、麗人麗妝（滬：605136）的上市公司股權，將轉讓給新設立的阿里系公司杭州灝月。交易完成後，阿里網絡不再直接持有上市公司股份。

隨後在周日（3日）晚，阿里網絡再將另外4間A股公司的股權，包括美年健康（深：002044）、居然之家（深：000785）、千方科技（深：002373）及分眾傳媒（深：002027），交杭州灝月，令其接手的上市公司增至7間。

阿里網絡實施存續分立，分立為存續公司阿里網絡，連同新設公司杭州灝月、傳濱科技、傳航科技。（資料圖片）

股權換手「換而不退」

值得留意的是，由於杭州灝月仍為阿里系公司，因此此次股權換手後，阿里並未放棄對於上述公司的A股投資，僅由新設立的投資公司代持。據悉杭州灝月主要業務是企業管理、企業管理諮詢和資訊諮詢服務。

如美凱龍公告中稱，阿里網絡將持有公司2.48億股股份，全部轉讓給杭州灝月承繼。權益變動完成後，其不再持有美凱龍任何股份，杭州灝月持有美凱龍5.7%股權。杭州灝月與阿里軟件、淘寶控股、新零售基金構成一致行動人，合計持有美凱龍4.4億股股份，約占美凱龍總股本的9.9%。可見，此次變動中，上述三間對美凱龍的持股均沒有改變。

另據圓通速遞公告，權益變動前，阿里網絡持有圓通11.02%股權，阿里創投持有公司9.09%股權，菜鳥供應鏈持有公司0.54%股權。其同屬阿里系，圓通表示，本次變動不會導致阿里創投、菜鳥供應鏈在公司擁有權益的股份數量發生變化。

圓通速遞公告，本次變動不會導致阿里創投、菜鳥在公司擁有權益的股份數變化。（資料圖片）

公司稱分拆為突出主業 非主業業務獨立發展

根據公告，阿里網絡股東結構，由淘寶（中國）軟件有限公司持股57.59%，浙江天貓技術有限公司持股35.75%，以及Alibaba.com China Limited持股6.66%。按照此前所謂的分拆架構，阿里網絡應歸屬於淘天集團旗下。

結合A股與港股，阿里近期多番動作，此次或與此前分拆計劃步調一致，儘管公司最新財報發佈後，宣佈煞停盒馬IPO及阿里雲分拆計劃，但菜鳥IPO仍在推進。公司稱此次計劃也是為實現阿里網絡突出主業、非主業業務獨立發展，各司其職，提高經營效益，進一步實現資產的保值、增值和可持續發展，提升競爭力。

目前已通告轉手的股份，包括麗人麗妝的17.57%持股、千方科技的14.11%，圓通速遞的11.02%、居然之家的9.18%、美年健康的8.02%、分眾傳媒的6.13%。紅星美凱龍的5.7%。

目前阿里網絡港股持股聯華超市（0980）18%、匯通達網絡（9878）17.3%、洪九果品（6689）7.7%。A股持股翱捷科技（滬：688220）15.4%、眾信旅遊（深：002707）10.2%，均超過一成。