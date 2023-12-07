穆迪續下調9間內險展望評級至「負面」　包括中人壽

國際投資評級機構穆迪於周二（5日），將中國及香港信用評級展望降至「負面」，並繼續下調中資公司評級展望，最新將9間內險公司及其相關海外子公司的展望由穩定調整為「負面」，理由是對中國政府的發行人評級確認為A1，展望調整為負面後所做的調整。但同時亦有間維持「穩定」。



受影響的保險公司包括，中國出口信用保險、中國人壽（2628）、中國人壽保險（海外）、中國人壽財產保險、中國太平洋人壽保險、中國太平洋產險、中國鐵路保險、中國石油天然氣集團有限公司保險分公司、工商銀行安盛人壽保險和中國人民財產保險（2328）。

保持「穩定」展望的包括，新華人壽保險（1336）、人保人壽保險股份有限公司和人保再保險股份有限公司。

穆迪於周二（5日），將中國及香港信用評級展望降至「負面」。（資料圖片）

穆迪預計向面臨財務壓力的實體提供的支持將更具選擇性，從而導致國有企業和地方地方政府面臨進一步壓力的長期風險。例如，穆迪指中人壽、人保因為它們的大部分業務和/或投資資產在中國，並且與中國政府有著緊密的聯繫。如果主權評級下調，這將導致這些保險公司的評級下調。

此外，日前中資非金融企業包括中海油（0883）﹑中移動（0941）﹑阿里（9988）及騰訊（0700）等。同時亦包括工行（1398）等8家中資銀行，另外華電及昆侖能源等18家國有基建企業，展望亦由「穩定」降至「負面」。